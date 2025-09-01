- Publicidad -





Según un relevamiento de FARER, los remates en las sociedades rurales de Entre Ríos registraron aumentos generalizados respecto de julio, con los toros a la cabeza (+21,32%) y mejoras en todas las categorías.

El mercado ganadero de Entre Ríos cerró agosto con números en alza. De acuerdo a los datos relevados por la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), los remates realizados en las distintas sociedades rurales de la provincia reflejaron incrementos generalizados, con un promedio de suba superior al 10% respecto del mes anterior.

Entre las categorías más destacadas, los toros encabezaron las mejoras con un aumento del 21,32%. Les siguieron las vacas de conserva (+16,90%), las vacas (+16,09%) y las vacas de invernada (+11,28%). También se observaron subas relevantes en los novillos (+11,83%), novillitos (+10,78%) y terneros de 150/180 kilos (+8,41%).

En el caso de las terneras, se registraron incrementos del 5,99% en las de 150/180 kilos y del 7,26% en las de 190/240 kilos. Las vaquillas mostraron una variación positiva más moderada del 4,15%. En el balance general, todas las categorías obtuvieron precios superiores a los de julio.

Mercado ganadero entrerriano (foto FARER)

Con estos resultados, agosto se consolidó como un mes de recuperación para la hacienda entrerriana, confirmando la tendencia alcista que se inició tras el descenso registrado en mayo. Las categorías de consumo —novillos y novillitos— tuvieron aumentos por encima de los 10 puntos, mientras que en el sector de cría se destacaron los toros con más del 20% de incremento y valores firmes en vacas y vaquillas.

Desde FARER destacaron que “los valores reflejan la firmeza de la demanda y la confianza en el negocio ganadero, acompañando la dinámica de los remates que se multiplican en todo el territorio provincial”.

En resumen, los precios promedios que se desprenden de los remates en la provincia de Entre Ríos durante agosto fueron los siguientes:

Mercado ganadero entrerriano (cuadro FARER)

Cabe señalar que FARER es la entidad gremial que agrupa a las sociedades rurales de Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Villaguay, Hasenkamp, Chajarí, Colón, La Paz, Concepción del Uruguay, Feliciano, Concordia, María Grande, Federación, Nogoyá, Federal y la Comunidad Islera Asociación Civil (CIAC). A nivel nacional, integra Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) junto a otras 15 federaciones.