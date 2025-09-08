- Publicidad -





Sucedió este domingo cerca de las 9:00 en calle Entre Ríos. Tras varias horas de trabajo la situación quedó controlada







Este domingo, siendo las 08:44, el cuartel fue alertado por un escape de gas producido en calle Entre Ríos, a raíz de la ruptura de un caño maestro, ocasionada por maquinaria pesada que se encontraba trabajando en el lugar.

Una dotación compuesta por 4 bomberos realizaron tareas de prevención y seguridad, delimitando la zona y evitando riesgos a la población y al personal que trabajaba en el sector.

Las labores se extendieron hasta las 14:00, momento en que la situación quedó controlada y solucionada por personal especializado de la empresa prestataria del servicio de gas.

SOLNoticias