El funcionario de Frigerio dijo que renunció a su afiliación radical por “profundas diferencia políticas con la conducción del partido”. Pero remarcó que se trata de una decisión “personal”. Casi en simultáneo hizo lo mismo Gracia Jarolasky



El secretario de Asuntos Políticos del ministerio de Gobierno, Julián Maneiro, aseguró que adoptó en soledad la decisión de renunciar a su afiliación a la UCR.

En diálogo con Página Política, el ahora ex dirigente radical afirmó que la decisión no se vincula con el reclamo de aportes a la UCR efectuado desde una conducción partidaria con la cual dice tener “profundas diferencia políticas” que lo llevaron a abandonar el partido donde milita desde los 16 años.

Maneiro reveló que presentó la renuncia a su afiliación en diciembre “en silencio”, una vez que cumplió su mandato como diputado provincial. Tal fue el silencio que dirigentes de la primera línea de la UCR se enteraron recién este lunes.

Y el mismo Maneiro afirmó que no sabía nada de la renuncia de Gracia Jaroslavsky, con lo cual desarticuló cualquier especulación de una decisión coordinada.

En su caso, se va de la UCR por “razones de profundas diferencia políticas con la conducción del partido, tanto a nivel provincial como nacional” y “en desacuerdo con los criterios que han venido sosteniendo”.

“Se acumula con grandes desilusiones que este partido me ha dado, cuando yo cumplí cada vez que me encomendaron tareas, cuando fui funcionario siempre hice los aportes y no tiene nada que ver con eso. Hay un problema grave con los aportes y tiene que ver con cómo se distribuyen esos fondos desde el Comité provincial a las departamentales y locales y no creo que ahora quieran solucionarlo. Pero eso no tiene nada que ver con mi decisión”, insistió.

Con Schneider

Consultado por Página Política, negó que su decisión involucre al sector interno en el que ha venido trabajado en los últimos años, junto al ex intendente de Crespo y actual ministro de Frigerio, Darío Schneider. “Fue una decisión que adopté en soledad y no forma parte de ninguna decisión grupal. Es fruto de una reflexión personal, de una serie concatenada de desilusiones profundas en lo personal, en lo ideológico, en lo humano hacia el partido y quienes la condujeron. Es algo que se remonta a varios meses y años, a mi gestión como diputado”, contó.

“Creo haber cumplido mi deber, pero se fueron dando una serie de situaciones de desilusiones sobre el desempeño del partido. Llegó un punto en el que entendí que no quería seguir estando en un lugar donde no me sentía cómodo, donde no veía que hubiese intenciones de modificar conductas y hay un desvarío en términos ideológicos profundo, desde algunos que salieron a trabajar para Milei hasta los que promovían en voto para Massa”, describió.

Maneiro milita en la UCR desde los 16 años y fue autoridad de la juventud radical departamental (presidente) y provincial (vicepresidente). A lo largo de su carrera formó parte de todos los estamentos partidarios. Ahora, con casi 48 años, asegura que nunca había vivido cosas como las que vivió en los últimos meses.

Sostuvo que Schneider es su “amigo” y lo seguirá acompañando, pero ya no como afiliado ni como dirigente del partido “en la medida que las cosas sigan como están”.

Finalmente aclaró que no está promoviendo que nadie deje el partido ni que se desafilien. “No estoy coordinado con nadie. No sé por qué Gracia tomó la decisión, no hemos hablado”, remarcó.

Tras el diálogo con Página Política, Maneiro efectuó la siguiente publicación en sus redes sociales:

(Página Política)