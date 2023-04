- Publicidad -





En la mañana del domingo 2 de abril se realizó el acto por el Día de los Veteranos y de los Caídos en las Malvinas en el Monumento a Malvinas ubicado frente al acceso a Hernández.

- Publicidad -





El acto comenzó con el izamiento del pabellón nacional, luego la entonación del himno, marcha, minuto de silencio, ofrenda floral, palabras alusivas y poesías y reflexiones de alumnos y docentes de diferentes instituciones educativas, incluso de Marita Gaioli, hermana del ex combatiente de Malvinas, recientemente fallecido, Walter Gaioli.

En el cierre se entonaron las estrofas de la Marcha de Malvinas. Estuvieron el ex combatiente de Malvinas Jorge Ventancour acompañado por su familia y familiares de ex combatientes que ya no están entre nosotros y fueron parte de la comunidad: Gregorio Ventancour, Gerardo Dorsch, Rubén Facciano y Walter Gaioli, funcionarios municipales, policiales, bomberil, de instituciones educativas, alumnado y vecinos.