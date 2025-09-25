- Publicidad -





La capital entrerriana será el escenario del 9° Edición del Congreso Internacional de Extrusores y Biopymes de la Región Centro, que se llevará adelante los días miércoles 8 y jueves 9 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones.







Organizado por la Federación de Cámaras de Extrusores y Biopymes de la Argentina (FECEBA), el encuentro reunirá a empresarios, técnicos, investigadores y autoridades públicas para debatir sobre las políticas, innovaciones y desafíos del sector de biopymes y extrusores en la Región Centro.

Durante dos jornadas se abordarán temáticas vinculadas a la producción sustentable, nuevas tecnologías, financiamiento y mercados. Además, se realizarán paneles, conferencias y rondas de negocios con la participación de destacados referentes nacionales e internacionales.

Será un encuentro único para compartir experiencias, innovación y el futuro del sector agroindustrial, con expositores de primer nivel. «Es un evento que reviste una importancia estratégica dado que congregará a empresas pymes de todo el país y de países limítrofes, con un enfoque particular en la extrusión, el agregado de valor en origen, la innovación tecnológica y las energías sustentables; siendo la primera vez en realizarse en nuestra provincia de Entre Ríos».

El Congreso busca consolidarse como un espacio de intercambio y construcción de estrategias comunes para fortalecer la producción regional, impulsar la competitividad y promover la articulación público-privada.

Inscripción previa

Para más información o inscripción, comunicarse con [email protected]