Será este 5 de septiembre a las 13.30 en el Salón Comunal.
La Comuna de Las Tunas confirmó que, luego de desarrollar con éxito la primera capacitación para obtener el Carnet de Manipulación de Alimentos en La Comuna Las Tunas, con la coordinación y dirección de la Bromatóloga Angie Pierotti, se llevará a cabo ahora una nueva instancia.
Será este viernes 5 de septiembre a las 13:30 en el Salón de la Comuna.
Esta iniciativa tiene como objetivo principal promover las buenas prácticas de higiene y manipulación segura de alimentos, garantizando la salud y seguridad de toda la comunidad. Durante la capacitación, los participantes reciben información fundamental sobre la correcta manipulación de alimentos, la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos y las normativas vigentes en materia de seguridad alimentaria.
Los interesados pueden inscribirse vía WhatsApp al 3435186976 o por correo electrónico a [email protected], en el horario de 8.00 a 12.00.