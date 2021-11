- Publicidad -





Debido al conflicto suscitado entre el Iosper y la Femer de desafectar a los patólogos de la provincia de Entre Ríos, la Comisión directiva de la Sociedad Argentina de Patología emitió un comunicado en apoyo a los profesionales. Desde el organismo aseguran que la nueva gerenciadora «no mejora la calidad ni el tiempo de las muestras»

La comisión directiva de la Sociedad Argentina de Patología (SAP) hizo público un comunicado en apoyo a los especialistas en patología. Dicho comunicado menciona lo ocurrido con los patólogos desafectados luego de que IOSPER no llegara a un acuerdo con la FEMER y terminara firmando un convenio con la Empresa Nautivus SRL.

Desde la SAP se refirieron al respecto de lo ocurrido hace días en nuestra provincia entre la FEMER y IOSPER, quienes no alcanzaron un acuerdo por el aumento del 20% solicitado por FEMER, algo que derivó en la contratación de otra empresa prestadora de servicios en la rama de patología por parte de la Obra social provincial.

Por su parte desde Iosper, en declaraciones radiales ya aclararon que desde su parte se buscó renovar el contrato con la FEMER y se mantuvieron a la espera de una respuesta hasta un día antes de la firma del convenio con la empresa Nautivus. Su justificación fue que no podían dejar a los afiliados sin el servicio de los anatomopatólogos.

El comunicado de la SAP comienza diciendo que se están produciendo diversos conflictos en algunas provincias reunidos en Asociaciones de Patólogos que comprenden a todos los patólogos locales. Algunos de éstos conflictos se están profundizando y extendiendo.

Desde la SAP alegan que la empresa gerenciadora Nautivus estaba buscando una provincia cuyos patólogos les recibieran sus muestras, y que según averiguaciones de algunos profesionales, éstas siguen acumulándose en algunos sanatorios. También agrega que dicha empresa les ofrece a éstos patólogos que reciben sus muestras, valores inferiores a aquellos por los cuales se inició el conflicto, refiriéndose a la negativa por parte de FEMER de aceptar el aumento del 15% que ofrecía IOSPER.

Es por eso que desde la SAP invitan a los colegas, en un gesto solidario con los patólogos entrerrianos a no recibir las muestras para la Empresa Nautivus.

Lo que se busca evitar es que dejen de arribar empresas gerenciadoras como Nautivus que, según consideran, no mejoran la calidad ni los tiempos diagnósticos, sino que los empeoran. Sumado a eso, están haciendo que se reduzca aún más la ya magra remuneración de los patólogos en el país.

Declaraciones de la Gerente Prestacional de Iosper



La Gerente Prestacional del Iosper, Dra. Valeria Kunzi habló con SOLNoticias sobre los detalles del convenio y porque se decidió firmar convenio con una prestadora privada para analizar las muestras de tejidos.

La Dra Valeria Kunzi en diálogo con SOLNoticias respondió a declaraciones emitidas por voceros de Femer quienes alegan que Iosper decidió de forma unilateral no renovar convenio. Kunzi aclaró que la decisión de Iosper de no firmar convenio con Femer no fue unilateral.

Según Kunzi, la razón por la cual Iosper debió llegar a un acuerdo con otra empresa se debió a qué el pasado 31 de agosto recibieron una nota de los patólogos donde estos informaron que a partir del 1 de octubre suspendían los servicios para la obra social si no llegaban a un acuerdo al respecto del incremento en el pago del servicio. Luego de ésto, el día 10 de septiembre el presidente de la Femer, el Dr. Negri, presidente de la obra social, el Sr. Cañete charlaron y llegaron a un acuerdo de un aumento del 15% a partir de octubre del 21; y explicó que luego recibieron nuevamente la negativa de éstas entidades quienes solicitaron un 20% de incremento retroactivo a agosto. «Un valor que en éste momento nosotros no estamos en condiciones de afrontar, cuando se hizo el ofrecimiento del 15% estábamos haciendo un esfuerzo muy grande y no tuvimos respuesta», dijo.

La entrevistada mencionó además que a mediados de septiembre, no habiendo recibido una respuesta por parte de la Femer, el presidente de Iosper instruyó a las gerencias a buscar otras opciones para que los afiliados no queden sin servicio. Entonces avanzaron con negociaciones con otros prestadores, y el presidente de Iosper se comunicó con el Dr. Negri informándole que Iosper ya estaba realizando esas negociaciones para que lo pueda trasmitir a sus asociados, en éste caso los anatomopatólogos.

El 30 de septiembre fue cuando finalmente Iosper firmó el convenio con la empresa Nautivus. «Esto significa que hasta último momento estuvimos esperando un gesto de los anatomopatólogos. La intención por ser una obra social provincial, algo que ha promovido siempre la gestión de éste directorio, ha sido favorecer y alentar las prácticas realizadas en nuestra provincia como una forma de fortalecer nuestra medicina» dijo Kunzi, a la la vez que insistió en qué desde al obra social no tuvieron ninguna comunicación formal con Femer y que no se había hablado de que éstos estaban decididos a no realizar el corto del servicio . » Nosotros no tenemos esa comunicación hasta el día 30 y así es como ese día a la mañana se firma el acta con ésta empresa…. Así que no ha sido una decisión unilateral de IOSPER, fue una decisión que hubo que tomar dado el punto en que nos encontrábamos. Si se hubiese producido el corte hubiera sido una decisión unilateral de los patólogos.»

Kunzi contó que mientras se realizaba la negociación y después de la negativa del incremento del 15% que Iosper había ofrecido y donde desde Femer manifiestan que estaban dispuestos a seguir con el servicio si llegaba un aumento del 20% retroactivo a agosto, desde el directorio de Iosper se instruye a buscar otros prestadores, pero siempre esperando poder llegar a un acuerdo con los anatomopatólogos.

Los especialistas especificaron en la nota que a partir del 1 de octubre se suspendía el servicio y desde Iosper esperaron hasta el 30 de septiembre que se comunicaran.

Cuidado de las muestras:

La gerente prestacional de Iosper, dio detalles sobre la empresa contratada, aclarando que se trata de una empresa con experiencia en el rubro y hay varias obras sociales donde prestan el servicio de anatomía patológica.

Al respecto del destino de las muestras, dijo que las mismas se están procesando en la provincia, ya que Nativus tiene anatomopatólogos tanto en la costa del Uruguay, como en la costa del Paraná, que por cuentan con la habilitación correspondiente, como cada médico que ejerce su profesión en la provincia. Sólo en caso de ser necesario las muestras se trasladarían a la provincia de Córdoba, en el caso de que no se de abasto por la cantidad de muestras que se procesen en la provincia con los patólogos que hay.

La doctora mencionó que hay patólogos de la provincia que están trabajando para la empresa Nativus, ya que no todos los patólogos entrerrianos están bajo FEMER. «Hasta ahora no hemos tenido problemas, y la empresa ya ha recibido 647 muestras, de los cuales, esos son los datos hasta el día viernes, de las cuales han sido informadas 373 y estaban pendientes de informe 274», comentó.

Convenio con los anatomopatólogos

Hoy por hoy IOSPER tiene convenio directo con anatomopatólogos. Estos patólogos que están procesando las muestras en la provincia trabajan para Nautivus. El convenio es por doce meses. Una vez cesado ese período se puede renovar o se puede hacer otro convenio con FEMER, o con un prestador individual que lo quiera hacer. «En eso tratamos de ser lo más abiertos posibles», dijo.

En éste momento hay unos diez patólogos entrerrianos que están contratados por ésta empresa.

Este convenio implica el pago por parte de la obra social de forma mensual por el procesamiento de todas las muestras tanto de primer nivel como de segundo nivel. Primer nivel sería lo ambulatorio y segundo nivel sería lo sanatorial, concluyó.

