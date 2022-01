“La desinversión en nuestro sector, que es muy grande en este sentido, es por culpa de los bajos precios que se están cobrando. Cuando hacemos un reclamo por este tema, lo planteamos. Hoy ya han aparecido tecnologías nuevas y el productor no las ha podido incorporar porque no es rentable”, dijo, y explicó: “Nos pagan por unidad y lo que es en la costa del Paraná estamos cobrando entre 20 y 23 pesos; en la costa del Uruguay, entre los 17 y los 19 pesos; y en la provincia de Buenos Aires entre 27 y 30 pesos, pero no nos olvidemos que allá los criadores deben pagar lo que es el consumo de gas, que eso en el promedio anual ronda los 6 pesos por animal.

“Hoy estamos en un desfazaje del 50%. Tendríamos que estar cobrando, para que sea rentable la actividad, entre 40 y 43 pesos por unidad. Es una diferencia que se va agrandando cada vez más. Ahora aumenta la energía y tenemos que esperar que el dólar se estabilice para sentarnos a sacar cuentas, porque ya directamente la mayoría de los proveedores de insumos y de materiales avícolas están cortando las ventas, porque no saben tampoco a que precio van a poder traer sus productos: no nos olvidemos que todo es importado”, aseguró Unrrein.

Y si bien reconoció que desde los frigoríficos vienen reconociéndoles ajustes a los productores integrados, los porcentajes en los aumentos que se vienen dando son de entre un 5% y un 10%. En este sentido, aseveró: “Siguen siendo insuficientes. No alcanzamos a cubrir las expectativas para decir que la actividad es rentable y que uno se puede embarcar en hacer una inversión de 5 o 6 millones de pesos, que es lo mínimo que hoy deberíamos estar destinando para renovar algo de extractores, algo del riego, soñar con algún panel evaporativo para que mejore el galpón en verano. No tenemos ese incentivo de parte de los frigoríficos para que uno pueda hacer una reinversión en su granja, porque ahora no es rentable lo que se nos está pagando”.

Sobre las medidas que pudieron tomar en el sector ante la ola de calor extremo que se registró en la zona, Unrrein indicó: "La mejor opción que está funcionando ahora es el sistema túnel que se le dice, que son los extractores que se colocan en el extremo del galpón, en el otro extremo queda abierto, se cierran las cortinas y en el interior hay aspersores de riego con una bomba, que funcionan algunos por computadora, otros son más manuales. Y después ya viene otros sistema, un poco más sofisticado, que va en la punta del galpón, donde se colocan paneles evaporativos. Son como un panel de abejas de un cartón especial, por el que circula agua; entonces el aire que ingresa al galpón pasa por esa cortina de agua y ya se va enfriando".

“Habiendo buenas instalaciones, la alta temperatura dentro del galpón se va, Pero es muy caro, lo tienen muy pocas granjas, no llegan al 1% en la provincia, cuando esa es la inversión que deberíamos tener prácticamente todos los integrados, pero nadie lo coloca porque nuestra actividad no es rentable para hacerla”, agregó.

