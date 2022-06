- Publicidad -





Detalles de la propuesta deportiva regional.

Este domingo 3 de julio, organizado por el Área de Recreación y Deportes de la Municipalidad de Aldea María Luisa; se realizará en el Salón Parroquial (esquina Eva Perón y Francisco Ramírez), a partir de las 10:00 hs; el Torneo de Ajedrez que corresponderá a la tercera fecha de la Liga de Ajedrez del Paraná. En esta ocasión participarán jugadores de María Luisa, Paraná, María Grande, Hernandarias, Hasenkamp, Santa Fe, Recreo, entre otros. Siendo hasta el momento más de 75 los inscriptos.

Cabe aclarar que este circuito tiene la particularidad de contar con la categoría Aficionados. La cual, está destinada para aquellos jugadores que no cuenten con experiencia y quieran comenzar a participar en competencias de ajedrez. Además, dicho torneo incluye las categorías infantiles sub 10 y sub 14, y una categoría libre, en la cual participan los jugadores que figuran en el ranking Internacional.

Para quienes tengan interés en participar o conocer más sobre esta disciplina, pueden consultar e inscribirse comunicándose con el organizador Joaquín Werner al número 3434701540.