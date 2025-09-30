- Publicidad -





La quinta edición del «Maratón x Gisela López» fue declarada de interés legislativo a instancias de un proyecto presentado por la diputada María Elena Romero. Se realizará el próximo sábado 4 de octubre en la costanera de Santa Elena, para visibilizar la causa y reforzar el pedido de justicia por el femicidio ocurrido en 2016.

Luego de ser suspendida por razones climáticas, la edición 2025 del “Maratón x Gisela López”, se realizará el sábado 4 de octubre, desde las 14 horas, en la costanera de Santa Elena (Departamento La Paz). Es organizada por la Asociación Civil Gisela López, que recuerda y persigue justicia por el femicidio de Gisela, y desde dónde también se realizan actividades comunitarias. Gabriel López relató a Radio Diputados por qué eligieron esta forma de manifestarse y la tarea que vienen realizando.

“La pérdida de Gisela nos golpeó muy fuerte y nos llevó a afrontar situaciones muy complejas en el juicio para esclarecer su femicidio, que incluso hoy siguen adelante en la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto seguimos adelante, tratando de mantener viva la causa y reafirmar el pedido para que se castigue a los culpables”, recalcó.

A partir de un proyecto, autoría de la diputada María Elena Romero, esta quinta edición fue declarada de interés legislativo. Gabriel contó cómo surge la idea de una maratón. “Es una manera de trasformar el dolor en acciones concretas; nos pareció que en vez de ir a manifestarnos o golpear puertas a Tribunales esta convocatoria a la comunidad es una alternativa sana que nos ayuda a sentirnos acompañados y a estar presentes con la causa, para generar conciencia y que lo que le pasó a Gisela no le vuelva a pasar a otras chicas”, reflexionó.

Sobre las características del evento deportivo, el entrevistado consignó: “La carrera contará con la participación de corredores de distintas localidades del país. Los interesados en sumarse deberán acercarse a la costanera, el mismo sábado desde las 13. No cobramos inscripción, sólo un alimento no perecedero para sostener el merendero de la Asociación”, finalizó.