«Desde Juntos por Entre Ríos rechazamos el acompañamiento brindado por 33 intendentes entrerrianos al documento emitido en apoyo a la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del juicio que enfrenta junto con otros ex funcionarios kirchneristas por corrupción en la obra pública. Estamos convencidos de que el documento no es más que una maniobra mediática que intenta victimizar y distraer al denunciar una “persecución judicial”. Todos los argentinos y entrerrianos tenemos en claro que aquí se está juzgando e intentando esclarecer y determinar, en un juicio público histórico, quienes son los responsables del desfalco al erario público que afectó a los millones de habitantes de nuestro país; de manera similar con el que terminó de condenar a prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos al ex gobernador Sergio Urribarri», se alertó desde la dirigencia de la oposición.