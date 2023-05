- Publicidad -





En la noche de este martes 9 de Mayo, la agrupación «Juntos Por Crespo» presentó a la comunidad a sus candidatos a intendente y viceintendente para el mandato 2023-2027, en Crespo.

El acto de presentación de la fórmula se realizó en el local ubicado en Moreno y Rivadavia, de Crespo, en el marco del proyecto provincial, Rogelio Frigerio Gobernador.

En principio Mariela Hildermann anunció como compañero de equipo al empresario Leonardo Diez, actual presidente del Centro Comercial de la ciudad.

Hildermann agradeció a todos «por acompañarnos y estar hoy con nosotros en este lugar emblemático. Un lugar donde estamos trabajando, y cuyos proyectos van a llevar a esta dupla a la intendencia de la ciudad.»

La dirigente del PRO manifestó: «Con nuestro equipo de trabajo, que se llama Juntos por Crespo, apuntaremos a una ciudad mejor, cada día más pujante, más progresista y más laboriosa. Trabajaremos para hacer de Crespo la ciudad que yo, que Leonardo y que ustedes quieren para todos los crespenses. Estoy acompañada por un reconocido empresario de la ciudad, presidente del Centro Comercial, que es Leonardo Diez. Es un gusto que me acompañe en esta etapa que vamos a emprender, y que invitamos para que entre todos la vayamos construyendo. Esta es una fórmula que va a dar mucho que hablar, porque de un lado está la experiencia y del otro lado, está el profesionalismo de un empresario que va a aportar sus conocimientos, para llegar a las soluciones que cada vecino de nuestra ciudad está esperando. Gracias también al equipo que nos acompaña, que está creciendo día a día».

Por su parte, Leonardo Diez expresó: «Para mí es realmente un honor estar formando parte de esta fórmula, pero además lo es también el integrar este equipo. Junto a Mariela estamos construyendo un equipo con gente que por ahí no teníamos experiencia política -como sí la tiene ella-, pero que vamos a aportar muchísimo, desde la parte privada, desde el conocimiento, desde la motivación de querer una ciudad mejor. Veo en este equipo muchas caras nuevas y permanentemente digo qué bueno que es eso, incentivar las ganas de participar, de involucrarse. Estamos haciendo este mix, que va a ser muy bueno para la ciudad, porque de hecho lo notamos en las propuestas que salen cuando vamos debatiendo diferentes temas. Eso me parece fundamental. Todos venimos a sumar, y doy mi compromiso de que lo haré en todo lo que pueda. Estoy convencido de que este equipo va a hacer una gestión excelente. No tengo dudas de que Mariela será la próxima intendente de la ciudad de Crespo. Primera Intendente Mujer de la historia de la ciudad.

Luego agradeció a todos por estar presentes, «por acompañarnos y por trabajar con nosotros, porque tengo al igual que todos, muchas expectativas de que vamos a transformar a la ciudad. Estamos recorriendo todos los barrios, para escuchar a la gente, porque es importante en este momento estar atento a las necesidades de cada zona». Por último valoró la actual gestión, pero al mismo tiempo sostuvo que «hay muchas cosas en las que podemos aportar para mejorar y vamos a trabajar con toda la fuerza posible, para que Crespo sea modelo de ciudad a nivel provincial. Lo haremos junto a Rogelio Frigerio, quien será sin duda alguna el próximo gobernador de la provincia de Entre Ríos y en ese trabajo articulado, estará basado el éxito de la gestión”.

Estuvieron presentes actuales y ex funcionarios de localidades vecinas, dirigentes políticos provinciales y un importante marco de vecinos.

SOLNoticias