En la sesión del pasado viernes quedó aprobado por unanimidad el presupuesto municipal para el año 2023. El mismo asciende a 3800 millones de pesos. «Culminaremos con las acciones que se vienen ejecutando», afirmó el Sec. de Hacienda

El doctor Hernán Jacob, Secretario de Hacienda y Economía de la Municipalidad de Crespo habló con SOLNoticias al respecto y contó entre otras cosas cómo ha quedado distribuido el presupuesto teniendo en cuenta la inflación que estará superando el 100% y cuáles son las prioridades para el año próximo.

¿De qué valor estamos hablando y que es lo que se ha priorizado en el presupuesto para el año que viene?

HJ: Presupuestar en tiempos inflacionarios es una tarea compleja, sobre todo cuando uno se debe ajustar a pautas macro fiscales que vienen dadas del presupuesto nacional que a su vez derivan en el presupuesto provincial y finalmente los gobiernos locales tenemos que ajustarnos a esas pautas, ojalá se pueda cumplir, pero por ejemplo la pauta de inflación del presupuesto nacional es del 60% para el año 2023 y sabemos que dadas las condiciones de la economía nacional es una pauta bastante difícil de cumplir, ya por el efecto de arrastre si se implementara un plan de estabilización ya sería difícil con los niveles actuales de variación de precios que existe mensualmente.

En éste orden de ideas nosotros estimamos cerrar éste año con alrededor de 2.000, 2.200 millones de ingresos y gastos en el presupuesto vigente y proyectando esa pauta inflacionaria hemos cerrado un presupuesto de alrededor de 3.800 millones de pesos para el año 2023 y la idea consiste en cerrar una serie de acciones que se vienen ejecutando que fueron las planificadas para ésta etapa de gobierno que culmina. De modo que no va a haber acciones absolutamente nuevas, sino que fundamentalmente se apunta a terminar las acciones en curso en todas las líneas de trabajo, no solamente en lo que es infraestructura, que sin duda lleva la mayor parte de la inversión, sino también en lo que es desarrollo económico, desarrollo humano, cultura, todas las incumbencias que tiene la municipalidad de Crespo.

En éste sentido nosotros preveemos los gastos de operación, que son los gastos corrientes, los gastos para el funcionamiento de los servicios municipales en un porcentaje aproximado al 70% del presupuesto, mientras que la inversión rondaría los 27 puntos porcentuales del presupuesto y el resto está destinado a lo que es amortización de deuda que el año próximo, el empréstito que se había tomado en la provincia en dólares comienza a amortizarse no solamente en intereses como se viene amortizando, sino también las primeras cuotas de capital. Eso tiene un impacto, si bien es absolutamente manejable, además tenemos que sumar una estimación que hacemos de devolución del préstamo que estimamos va a desembolsarse durante el mes de diciembre o los primeros días del año próximo, que es un financiamiento de corto plazo que gestionamos para la obra de remodelación y refuncionalización del Acceso Sur de la ciudad, Presidente Illia, que ya está en obra.Por lo pronto lo estamos financiando con recursos propios. Pero la idea es para mejorar la ejecución y financiamiento de ésta obra acceder a éste préstamo que es en condiciones notablemente faborables a la municipalidad en el contexto inflacionario que transcurrimos y amortizarlo también durante los pocos meses que quedan de gestión de éste gobierno.

¿Ese crédito va a quedar pagado durante ésta gestión?

HJ: Si, son aproximadamente 100 millones de pesos la amortización y veremos cuando efectivamente se desembolsa, pero el compromiso es que quede íntegramente pagado al entregar el gobierno, de modo que como carga de deuda quedaría solamente el empréstito de la Ley de Financiamiento a municipios que a su vez se refinanció, así que como pusimos en el mensaje de fundamentación del proyecto de presupuesto tenemos la convicción de que vamos a entregar una Municipalidad mucho más solvente, no solamente desde lo económico sino desde lo operativo porque dentro de éstas inversiones que te refería una parte importante estuvo destinada a equipamiento y a bienes de capital para la municipalidad y también con una ciudad capitalizada porque se han realizado importantes obras de infraestructura, yo diría trascendentes y que hacen a la necesidad. Hay una premisa de la economía que es que sin inversión no hay desarrollo, y nosotros estamos convencidos de que la inversión del Estado Municipal tiene que ser visible para todos los ciudadanos independientemente de la prestación de servicios que tienen que ser siempre con mayor calidad, con mayor eficiencia, si uno no pone en valor la ciudad en el largo plazo los servicios tienden a ser malos porque empieza a crujir la infraestructura, aparte de esa infraestructura que se ve y hay parte de esa infraestructura que no siempre se ve, en las dos líneas se ha trabajado, por supuesto que siempre termina siendo poco porque las necesidades son muchas veces mayores que los recursos, pero la idea siempre fue en el marco de una planificación adecuada tratar de ir resolviendo problemas en diferentes sentidos.

La ciudad no es sólo obra pública, no es sólo servicios sino que es un combo que tampoco lo define solo el gobierno local sino en articulación con otros sectores de la comunidad y creo que el botón de muestra es la aprobación por unanimidad, porque aún cuando la oposición tiene como rol fundamental el control y la crítica del oficialismo, y está bien que eso se ejerza, el consenso de darle aprobación al presupuesto marca un grado de madurez política en la ciudad de Crespo que también es otro motivo que nos tiene que llamar la atención por lo maduro. Así que eso es un poco en líneas generales.

Con respecto a las grandes obras, ¿el Acceso Illia está proyectado terminarlo antes del fin de la gestión?

HJ: En ésta primera etapa se comprende la construcción de una Avenida Boulevard con una bicisenda para la movilidad de vehículos no motorizados sobre la mano sureste, sobre el lado del complejo Agroindustrial de la Cooperativa. Sobre esa mano va a ir una bicisenda perfectamente delimitada y dividida la calzada para vehículos, que eso es un planteo que nos hicieron los vecinos del barrio Progreso Crespense, cuando hicimos la Plaza, y por eso se está haciendo ahora el entubado para el desagüe entubado y sobre ese desagüe se va a construír la bicisenda, así que eso va a mejorar no solamente la circulación sino sobretodo la seguridad.

Eso, para que la gente tenga noción, va a llegar esa doble vía hasta el corralón de áridos de la Cooperativa que va a ser en el futuro. En la segunda etapa, ojalá podamos ejecutarla el año que viene también, pero para eso no está del todo asegurado el financiamiento necesario porque es una gestión que se hizo en su momento con Nación para terminar de pavimentar Jorge Heinze y pavimentar esa calle que oficiaría de salida de la ciudad y al final del proyecto Illia desde ese lugar y hasta su intersección con Jorge Heinze sería solamente en sentido de circulación de ingreso a la ciudad, es decir Sur Norte, ese es el proyecto integral. Ésta parte es la construcción de la Avenida hasta ese lugar, eso es lo que está absolutamente garantizado su comienzo, que ya comenzó, y su finalización con éste financiamiento.

¿También se va a trabajar sobre el Acceso de Avenida Libertad?

HJ: Ese también ya está en obra. Ahí hay dos inversiones, además de la construcción del acceso hay una inversión bastante importante de entre 40 y 50 millones de pesos que es completar los 200 metros de canal del desagüe pluvial de Acceso Libertad que faltan, porque ese canal funciona como calzada de una de las dos manos. Ya se ve una parte en el formato de boulevard con cantero central, la idea era hasta el arroyo, hasta el cruce que también se construyó el año pasado, la cuneta calzada que se hizo sobre Libertad y probablemente lo extendamos un poco más hasta la línea, que es ya jurisdicción de Vialidad Nacional, hasta la Ruta Nacional Nº12, al menos la definición de los cordones. El boulevard va a ser hasta ese puente calzada que hay.

Esa obra está parcialmente financiada a través de un consorcio de frentistas, porque es una obra muy importante que tiene una complejidad en el empalme con la ruta 12 que eso no está definido porque probablemente ahí requiera de la construcción de una calle colectora , no un empalme directo a la Ruta, por lo pronto va a seguir así, es un tema no resulto la vinculación entre ese Acceso y la Ruta Nacional Nº12 porque tampoco sobre la ruta hay proyectos de autovía.

Ésto sería para el 2023, allí trabajos de compactación ya se están haciendo, se ha hecho una cuadra del cantero central o la definición del cordón cuneta con cantero central. En enero probablemente se arme la licitación de la obra de canalización faltante porque sin la conclusión de esa obra no se puede avanzar con la definición de la calle, del Acceso. Así que seguramente esa va a ser una de las primeras obras a encarar durante el 2023 para que luego de abril y mayo cuando aproximadamente uno estima, se terminen esos 200 metros de canal, encarar la construcción de los canteros centrales y el cordón cuneta del lado oeste y luego seguramente la pavimentación se hará a través de contratación de una empresa de asfalto flexible, similar a lo de Alfonsín porque el municipio no tiene ni planta asfáltica ni las herramientas para la colocación.

¿El presupuesto de éste año se ejecutó un 100%?, ¿se subejecutó? ,¿Cómo termina éste año?

HJ: Nosotros estimamos que vamos a terminar con una ejecución del 94 o 95% de los gastos. Siempre nos hemos manejado con un diferencial de 3 puntos en el gasto por una cuestión de prudencia en la ejecución, en los últimos ejercicios siempre hemos recaudado un poquito más de lo que gastamos, eso nos ha dado una solvencia financiera importante y una posibilidad de trabajo bastante eficiente en cuanto al manejo de recursos insisto, en tiempos inflacionarios. Tampoco es bueno tener tanta cantidad de liquidez porque la inflación opera sobre esa liquidez y deprecia, entonces muchas veces anticipamos compras, por ejemplo, la obra que se está haciendo de refuncionalización de calle 25 de Mayo frente a la plaza, practicamente todos los materiales están comprados, incluso algunos desde el año pasado, entonces luego la ejecución de la obra es mucho más simple y se pueden estar ejecutando tres o cuatro obras a la par.

Muchas veces nos preguntan como hacemos y lo que se termina viendo es algo que se empezó hace bastante tiempo atrás, así que en los niveles de ejecución vamos a andar en un modo similar, casi en equilibrio entre recursos y gastos, nosotros estamos viendo con preocupación que si se viene dando un aceleramiento mucho menos brusco de los recursos que de los gastos, (y ésto todavía en la ciudad no lo notamos tanto) puede llegar a a existir un escenario de lo que llaman los economistas estanflación, es decir, un estancamiento con inflación que es un Cocktail bastante peligroso y es muy complicado desde lo social.

Algo están previendo los economistas con respecto a eso

HJ: Si, lo que uno escucha de analistas es una encrucijada bastante difícil de resolver para un gobierno nacional que evidentemente tiene bastantes debilidades en cuanto a lo político incluso, y eso creo que en Crespo lo hemos superado de encontrar comunes denominadores, hay cosas que se aceptan o se consensúan y se sacan de la discusión, es decir, hoy, discutir cuestiones como el equilibrio fiscal, el no gastar más de los recursos que se tienen no es ni de izquierda ni de derecha, es una norma de sana administración, entonces yo no digo que no haya, y el mundo ahora lo está viendo, en algunos países padeciendo, que la pandemia exigió un mayor gasto fiscal o gasto público con emisión monetaria en todos los países y eso generó un aumento mundial de la inflación.

En la Argentina eso ya venía pasando desde antes y por otras causas, no fue por la pandemia, fue por la falta de disciplina fiscal. A veces se quiere hacer creer a la sociedad que el Estado todo lo puede o que el Estado genera riqueza y en realidad yo siempre digo que el estado es casi parasitario porque el Estado lo que hace para cumplir sus fines es apropiarse de riqueza que genera el sector privado, entonces en ese sentido hay que ser muy cuidadoso cuando uno dice «vamos a hacer tal cosa» y que esas cosas sean efectivamente viables, como pasa en la casa de uno, en la empresa de cualquiera que al momento de definir una inversión hay que hacer un análisis no solamente de oportunidad sino también de posibilidades de repago, etc.

El presupuesto nacional es de alrededor de 1.000 billones de pesos, más del 50% son gastos de la seguridad social, es decir jubilaciones y pensiones, y la inflación lo que hace es ajustar esos gastos y en definitiva sumir en una pobreza mayor a los sectores más débiles, entonces el Estado que «todo lo puede» ni siquiera puede garantizar condiciones dignas de vida a los sectores más desprotegidos, entonces lo que se dice y lo que se hace está en contradicción.

Es una situación bastante delicada, uno no quiere dar malas noticias pero sí es delicado y nos exige a todos, a quienes forman parte del gobierno y a quienes estamos en la oposición del gobierno nacional a ser muy responsables y más allá de la crítica proponer puentes, no podemos vivir en una grieta de cosas básicas, después sí, hay matices, hay cuestiones que deberíamos saldarlas. Es muy difícil desarrollarse si uno no tiene consenso básico.

¿Cómo está diagramado el presupuesto?, ¿Qué han priorizado para el año próximo más allá de tener en cuenta la inflación?, ¿Qué aspectos de la administración se han priorizado?, ¿Dónde va a ir el grueso del dinero?

HJ: De éstos 3.800 millones de pesos, 2.000 millones son para pagar los sueldos del personal municipal. Un 50% del presupuesto va al pago de sueldos, el 70% son los gastos de funcionamiento, 50% de salario y 20% de todo lo que es energía, combustibles, insumos, repuestos, etc, que es la operación que le decimos en términos presupuestarios, los gastos de operación que tienen que ver con eso, de modo que el 25% aproximado que son 900 millones de pesos.

En obras concretas de inversión son 900 millones los que en definitiva se distribuyen los rubros más importantes que es lo que uno detalla en el proyecto de presupuesto. En obras viales por ejemplo, pavimentación y mejorado de calles se propone o se estima invertir alrededor de 460 millones de pesos, éstas obras que referíamos recién, pero además nosotros siempre tenemos un umbral que ha venido en crecimiento de obras de pavimentación, sobretodo las que están parcialmente financiadas con los consorcios de propietarios que hemos tratado de ir poniéndonos al día paulatinamente, y alrededor de treinta cuadras se van a construír como éste año, el año próximo bajo éste sistema. Eso es una inversión, la más importante por lejos del presupuesto.

Luego en obras de alumbrado público, que el compromiso era llegar a 2023 con la ciudad 100% iluminada con tecnología LED, hemos tenido algunas dificultades en cuanto a calidad de materiales, sobretodo de los equipos recibidos en el Plan Mi Ciudad LED por parte de la empresa ENERSA que ahí está en conflicto esa cuestión, pero la apuesta o el desafío sigue vigente y tenemos el objetivo de llegar a una ciudad 100% iluminada con tecnología LED, no solamente por la calidad lumínica que brinda sino también por la disminución del impacto económico y ecológico de ésta tecnología. Ahí se preveen inversiones de más de 50 millones de pesos para lograr ese objetivo.

Luego en obras en parques y espacios verdes, ahora está en ejecución la Plaza Virgen de Guadalupe, y hay una inversión prevista para éste rubro para el año próximo también de alrededor de 45 millones de pesos, y obras en el parque industrial de alrededor de 40 millones de pesos. Ahí ya tenés una porción más que importante si a eso le agregás las obras de canalización que rondan los 100 millones entre la de Acceso Libertad y otra parte que falta en la cuenca de Avenida Belgrano de desagüe pluvial. Vamos a estar rondando el número que te decía de la porción del presupuesto que está disponible para inversión.

También hay una obra muy importante que tal vez no le hemos dado toda la difusión que merece, no solamente por lo que significa en sí misma sino por lo simbólica que es, que es la construcción del biodigestor que está en un grado de avance importante de más del 70%, que ya está en etapa de montaje y que nos va a permitir procesar todo el residuo orgánico de la ciudad generando energía para la ciudad también.

¿El Biodigestor en principio abastecería de energía sólo a ese lugar?

HJ: En principio sí. La provincia de Entre Ríos tiene un régimen bastante poco amigable a la generación de energía alternativa. Hace falta una desición política sobre todas las empresas prestadoras del servicio que es pública y provincial, pero no solamente por el aprovechamiento en éste caso de residuos que de otro modo nosotros lo estamos usando para el compostaje pero en la mayoría de los pueblos y ciudades de Entre Ríos van a contaminar agua, tierra, aire, y lograr la obtención de gas y luego la conversión de gas en energía eléctrica, es un círculo virtuoso que debería incentivarse con mayor énfasis desde el gobierno provincial. El gobierno nacional lo incentiva bastante, y hay provincias que han decidido estratégicamente apostar a las energías renovables.

Yo creo que la energía es una de las cuatro o cinco líneas o ventanas que nos da el mundo para lograr el desarrollo. Así como Jujuy desarrolló la energía solar y el tema del litio para el almacenamiento en baterías de energías limpias, Entre Ríos tiene una potencialidad con los biodigestores, no solamente del tipo que estamos construyendo sino con los residuos de la actividad avícola y más. Creo que es tierra fértil para avanzar pero para eso tiene que haber incentivo a la inversión privada también y la posibilidad de vender la energía remanente al prestador de energía que es ENERSA. Pero bueno, esa obra es trascendental y como te decía, es icónica de una de las líneas más fuertes que hemos tenido en éstos siete años para ocho de gestión, que es el compromiso con el medio ambiente.

Falta un montón sin dudas, pero que estamos en el camino y creemos que al final vamos a entregar una Municipalidad y una ciudad mucho o un poco mejor a la que recibimos, no es para elogiar sino que es lo que cada gobierno debe intentar hacer.

El funcionario además respondió a preguntas de los oyentes.

Hay sectores que están muy oscuros, principalmente lo que es la zona del barrio Azul, antes del cruce de vía, hace mucho tiempo. Faltan también en todo el tramo recipientes para los residuos y también faltan bebederos para animales en todo el trayecto, hay solo una canilla en calle Belgrano y otra para el lado del Barrio Azul.

En calle Antonio Astronati se han quemado todas las luces y no las han reemplazado. Ya le pasé el reclamo a mi colega Secretario, cargué el reclamo en el sistema el 29 de octubre, y me acuerdo porque anteayer cargué otro reclamo y vi que estaba sin resolver ese que es todo el tramo desde el apeadero hasta la virgencita.

Cuando fuimos a la rural de María Grande había un modelo de bebedero que lo vimos con Darío Schneider que es precisamente la misma fábrica donde compramos los bicicleteros urbanos que se instalaron en Calle San Martín. Eran bebederos para personas y lo que caía tenía un recipiente abajo para las mascotas, lo que no se tomaba en vez de irse a la cloaca quedaba en un recipiente para que las mascotas puedan con el mismo agua beber, algo que está muy bueno y es parte de quizás inversiones que hagamos, esas también son inversiones de lo que se llama mobiliario urbano que están previstas para el año próximo, pero coincido totalmente en esas falencias y yo lo que veo, que por ahí incito bastante, soy bastante cargoso, lo reconozco, en medir sobretodo.

Veo que se están rompiendo mucho las luminarias LED, entonces hay que medir los tiempos de vida útil y la calidad para evitar comprar materiales que no duren lo suficiente porque si vos ves la cantidad de luminarias colocadas son muchas. Hemos colocado más de 3.000 luminarias LED en lo que vamos de gestión, es un montón, vos calculá que cada uno en éste momento están valiendo entre 12 y 15 mil pesos, multiplicalo por 3.000 y te va a dar un número. Y se vende con una garantía de 10.000, 15.000 horas de funcionamiento y uno en cada cuadra ve al menos una cabeza por lo menos en el radio céntrico que no funciona, entonces tenemos que empezar a medir eficiencia para mejorar porque a veces uno paga más barato pero termina saliendo más caro porque se rompe más rápido. Esas cuestiones también hay que medirlas porque eso también es eficiencia. Y todo esto que vos marcás es así y tenemos que resolverlo.

En el tramo de Avenida Los Constituyentes que está a oscuras, lo ideal sería continuar con luminarias bajas como las que se pusieron en la bicisenda.

