Unas 60 instituciones estuvieron representadas en la reunión que fue convocada por la Sociedad Rural en Crespo. El encuentro tuvo como finalidad exponer las necesidades de los distintos sectores para luego elaborar un documento y presentarlo a los precandidatos a la gobernación

Se realizó una reunión en el edificio de la sede de la Comisión directiva de la Fiesta Nacional de la Avicultura, allí estuvieron presentes representantes de distintos sectores productivos. Luis Niderhaus, presidente de la Comisión Civil Fiesta Nacional de la Avicultura habló con SOLNoticias de los temas tratados en la reunión y el objetivo de la convocatoria.

Niderhaus comentó que de la reunión participaron alrededor de sesenta instituciones de toda la provincia, representando diversas actividades «del sector del campo, ganadería, tambo producción primaria, de valor agregado, industrias, educación, sanidad animal, enfermería, bomberos, muchas instituciones de distintos sectores representativos de la sociedad», detalló. Explicó que se buscaba tener un diálogo horizontal con propuestas y necesidades de cada sector. «Trazamos una hoja de ruta para el próximo gobernante«, dijo.

Ésta es la tercera jornada que se realiza en Crespo y fue la reunión mayor convocatoria. Estuvo organizada por la Sociedad Rural. «Nosotros fuimos parte de la organización y anfitriones y también nos sumamos porque creemos que es muy importante una iniciativa superadora para que el próximo gobernante tenga una hoja de ruta de necesidades, de políticas a llevar adelante, sin importar el color político», dijo.

Más adelante, el próximo 30 de junio se estará realizando una nueva reunión con las instituciones. Tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Paraná en donde presentarán un escrito con las necesidades que se expusieron en los encuentros, consensuando previamente con todas las instituciones. Van a estar presentes todos los precandidatos a gobernador, » lo vamos a presentar y también queremos escuchar sus propuestas», aseguró.

Sobre el objetivo de presentar éste documento dijo que lo que se busca es «resumir tiempo; queremos que cuando asuma el próximo gobernador tenga una hoja de ruta y podamos atacar las necesidades lo antes posible. La producción no tiene tiempos, la producción es día a día».

Agregó que hay que hacer esfuerzos en infraestructura y que en la reunión una de las conclusiones fue que «la ruralidad quiere caminos y también hay que pensar en inversiones más fuertes. El sector privado se tiene que articular con el público porque no es que estamos ajenos o queremos quedar ajenos a las inversiones, en nuestra ciudad las cuadras de asfalto se hacen con el 70% de recursos privados, solamente el 30% pone el municipio, y nosotros también hemos presentado propuestas para llevar una línea consensuada en inversiones y queremos esa articulación de lo público y lo privado. Creo que lo privado con su velocidad de crecimiento puede arrastrar al sector público a ser más eficiente».

Específicamente en el sector avícola las necesidades fueron principalmente caminos, energía, optimizar recursos de algunos sectores, coordinación y control en el área de vialidad, de infraestructura. Resaltó que con coordinación y control «tenemos todo solucionado. Los recursos del Estado son generados por los privados. Nosotros lo que queremos es el buen manejo de eso».

Luego se refirió al sector educativo. «Nosotros vemos un déficit en la educación técnica, tiene que haber una decisión política, necesitamos recursos porque el rector de una escuela te puede decir que está de acuerdo pero si no le bajan los recursos él tampoco tiene esa herramienta para enseñar con puras máquinas cnc, porque no pueden seguir enseñando con las cosas que tienen. Hoy crecimos tanto en el campo y en las empresas a través de tecnología y después no tenemos quien maneje las máquinas», explicó.

Más adelante contó que también planteó sus problemáticas el sector comercial y que desde el sector Salud se habló del sueldo o reconocimiento a enfermeras.

Finalmente dijo que «si bien el gobernador tuvo un buen gesto en la quita de un impuesto provincial nosotros vamos por el tema de la energía renovable. Muchas empresas en el campo o granja tienen a través de paneles solares y hoy no se puede devolver a la red como hace Santa Fe de devolver uno a uno». Mencionó que hay una presión de las empresas prestadoras que reparten la energía pero «hay que sentarse todos en la mesa y ver de qué forma podemos consensuar eso, por eso la importancia de que cuando se hacen reuniones así estén todos y podamos hablar y expresar las cosas de cada sector».

