Un incendio de grandes proporciones se inició en una vivienda de Libertador San Martín en la noche de este domingo alrededor de las 21:30. Tras varias horas de trabajo finalmente las tareas culminaron en la madrugada del lunes 1 de septiembre. No se precisaron las causas
Debido a la complejidad de las tareas, se dio intervención al cuartel de bomberos voluntarios de Crespo, quienes se desempeñaron junto a dos dotaciones de Diamante y dos de Libertador San Martín, y cisternas de la municipalidad de esa localidad.
Tras un primer testeo del lugar, pudo observarse que el fuego se había expandido por la planta alta de la vivienda y en ese momento los ocupantes no se encontraban en la misma.
Consultado sobre el hecho, Pablo Giménez, bombero de Crespo, explicó a SOLNoticias que, «ante la dificultad de trabajo debido a lo desarrollado del incendio, se convoca a los regadores municipales, como a bomberos con equipos especiales».
«Debido al humo y gases que se desprendían y al no contar con los equipos de respiración necesarios para trabajar de manera segura se pide apoyo a los colegas de Crespo. Paralelamente la policía local solicita apoyo del cuartel de Diamante».
Tras varias horas de trabajo bajo la lluvia se logró controlar y confinar el incendio en la planta alta. La mayor dificultad se encontraba en el tipo de combustible del interior de la vivienda, más la construcción con parte de madera y la posible debilidad de la estructura debido a las altas temperaturas.
Las tareas finalizaron alrededor de las 02:30 de la madrugada del lunes.
Agradecimiento
Desde Bomberos Voluntarios Libertador San Martín expresaron un agradecimiento a todos los vecinos e instituciones que colaboraron y se solidarizaron con la familia afectada.
Gracias a Bomberos Hernández por colaborar con una autobomba liviano.
Personal municipal encargado de los regadores, Guardia Urbana y Ambulancia que se pusieron a disposición. Policía y bomberos de Crespo y Diamante.
Desde el cuartel indicaron que «las causas se determinarán por peritajes de bomberos de la policía.»
Audio de la entrevista
SOLNoticias