Un incendio de grandes proporciones se inició en una vivienda de Libertador San Martín en la noche de este domingo alrededor de las 21:30. Tras varias horas de trabajo finalmente las tareas culminaron en la madrugada del lunes 1 de septiembre. No se precisaron las causas

Debido a la complejidad de las tareas, se dio intervención al cuartel de bomberos voluntarios de Crespo, quienes se desempeñaron junto a dos dotaciones de Diamante y dos de Libertador San Martín, y cisternas de la municipalidad de esa localidad.

Tras un primer testeo del lugar, pudo observarse que el fuego se había expandido por la planta alta de la vivienda y en ese momento los ocupantes no se encontraban en la misma.

Consultado sobre el hecho, Pablo Giménez, bombero de Crespo, explicó a SOLNoticias que, «ante la dificultad de trabajo debido a lo desarrollado del incendio, se convoca a los regadores municipales, como a bomberos con equipos especiales».

«Debido al humo y gases que se desprendían y al no contar con los equipos de respiración necesarios para trabajar de manera segura se pide apoyo a los colegas de Crespo. Paralelamente la policía local solicita apoyo del cuartel de Diamante».