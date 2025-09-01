SOLNoticias
- Publicidad -
Un incendio de grandes proporciones se inició en una vivienda de Libertador San Martín en la noche de este domingo alrededor de las 21:30. Tras varias horas de trabajo finalmente las tareas culminaron en la madrugada del lunes 1 de septiembre. No se precisaron las causas
Debido a la complejidad de las tareas, se dio intervención al cuartel de bomberos voluntarios de Crespo, quienes se desempeñaron junto a dos dotaciones de Diamante y dos de Libertador San Martín, y cisternas de la municipalidad de esa localidad.
Tras un primer testeo del lugar, pudo observarse que el fuego se había expandido por la planta alta de la vivienda y en ese momento los ocupantes no se encontraban en la misma.
Consultado sobre el hecho, Pablo Giménez, bombero de Crespo, explicó a SOLNoticias que, «ante la dificultad de trabajo debido a lo desarrollado del incendio, se convoca a los regadores municipales, como a bomberos con equipos especiales».
«Debido al humo y gases que se desprendían y al no contar con los equipos de respiración necesarios para trabajar de manera segura se pide apoyo a los colegas de Crespo. Paralelamente la policía local solicita apoyo del cuartel de Diamante».
Tras varias horas de trabajo bajo la lluvia se logró controlar y confinar el incendio en la planta alta. La mayor dificultad se encontraba en el tipo de combustible del interior de la vivienda, más la construcción con parte de madera y la posible debilidad de la estructura debido a las altas temperaturas.
Las tareas finalizaron alrededor de las 02:30 de la madrugada del lunes.
Agradecimiento
Desde Bomberos Voluntarios Libertador San Martín expresaron un agradecimiento a todos los vecinos e instituciones que colaboraron y se solidarizaron con la familia afectada.
Gracias a Bomberos Hernández por colaborar con una autobomba liviano.
Personal municipal encargado de los regadores, Guardia Urbana y Ambulancia que se pusieron a disposición. Policía y bomberos de Crespo y Diamante.
Desde el cuartel indicaron que «las causas se determinarán por peritajes de bomberos de la policía.»
Audio de la entrevista

SOLNoticias

Artículo relacionadosMás del autor

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here