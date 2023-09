- Publicidad -





El proyecto pertenece a Diego Regner y Martín López. Se trata de un ciclo de homenajes a músicos crespenses que marcaron la década del 90. El objetivo es «rescatar sus obras y difundirlas a las nuevas generaciones», sostienen los promotores

- Publicidad -





Jóvenes de la ciudad de Crespo están llevando adelante un homenaje a varios músicos de la ciudad con el fin de rescatar sus obras y mostrarlas a las nuevas generaciones. Martín López y Diego Regner, quienes tomaron la iniciativa, contaron a SOLNoticias que en ésta semana se lanzó una nueva edición de la canción «Aunque sea por ésta vez», de Miguel Omar «Pato» Nanio, referente del rock local.

El ingeniero Diego Regner comenzó diciendo que la idea del homenaje surgió de una juntada de amigos y de casettes grabados, cosas grabadas y ganas de querer recordar canciones viejas de rock de Crespo, «por suerte hay bastante material. Escuchando las canciones con Martín y David, (otro chico que participa del proyecto) surgió la idea de decir que ya que estamos aprendiendo música porque no tocar éste tema del Pato Nanio, es una canción de él, que hizo letra y música y nunca se pudo grabar con buenos equipos». La canción se puede encontrar en Youtube con el nombre de «Aunque sea por ésta vez Crespo».

Por su parte el baterista Martín López contó que «Diego es ingeniero así que lo llamé para que arregle algo y le muestro una batería que tenía, y ahí empieza a aprender a tocar la batería él y después ya nos empezamos a juntar, y me empezó a mostrar el archivo que tiene de grabaciones de grupos, del Pato y ahí nace la idea de él de poder grabar esto».

Regner dijo que «el homenaje es grabar canciones, desde las más viejas hasta las bandas más nuevas y poner otra vez esa música disponible para que la gente la pueda escuchar». También comentó que las grabaciones que tienen guardadas son la mayoría de los años 90. «Hay grabaciones en estudio de bandas de acá de Crespo muy buenas», mencionó.

López dijo que si bien Miguel Nanio tiene un gran repertorio eligieron éste tema para homenajearlo y contaron con él quien puso la voz y que además escuchó el resultado final hace alrededor de dos años. «Ésto tiene un proceso, lo grabamos, hay que interactuar también con la persona que invitamos y ver que estén conformes, que pongan sus ideas, en éste caso Pato puso la voz y le gustó lo que grabamos».

Regner agregó al respecto de la temática de la canción que la obra de Nanio tiene como característica que son de libre interpretación, «depende qué estado de ánimo uno tenga o qué circunstancia esté viviendo, eso es lo que más nos interesó de éste tema, principalmente que no es muy definido a qué trata de llegar el pato con la letra. Creo que lo que busca él es eso». A ésto, López sumó que «las letras son ideas que le van surgiendo y tuvimos la oportunidad de estar hablando con él y nos contaba lo que le pasaba cuando escribía cada tema, qué le pasaba en ese momento y cómo iba escribiendo sus canciones».

El «Pato» Nanio es uno de los músicos pioneros del rock Crespense. Bajista, guitarrista y cantante, participó en las primeras bandas del rock de la ciudad componiendo e interpretando en todas sus canciones. Su música expresa sus vivencias y su estilo marcó a varios músicos de la generación de los 90. Tocó en diversas bandas con los músicos Diego Paul, Félix Savero, Leonardo Spreáfrico, Pepe Gómez Méndez, Martín López, Igor Paul, Cristian López, Mauricio Regner, etc.

La producción sonora de la canción es de la productora «Cuidado Piso Mojado» y la producción audiovisual de Carolina Isabel Waigel. «A nosotros nos gusta su música, nos gusta su estilo, por eso lo estamos haciendo», dijo López. «Algunas bandas de Crespo tocan esos temas viejos , la música está ahí pero queremos más alternativas para que la música llegue a una mayor cantidad de gente. Nos ha pasado con gente joven que parece que no ha escuchado esos temas. Nos comentaba un chico que lo veía parecido al cantar de Spinetta, el Pato tenía ese estilo, de esa época», comentó Regner. «Nosotros tuvimos la posibilidad de presenciar ensayos del Pato y del Diego. Disfrutamos escuchando», contaron.

Más adelante se refirieron a la época en que surgieron éstos músicos y dijeron que «era una época muy creativa, muy de autor, muy personal, algo que hoy en día en el país se perdió un poquito, ahora por ahí hay otros intereses. Pato tiene su forma muy personal de cantar y toca el bajo con un estilo que no es común, que lo hace diferente, no es normal y Diego tiene una personalidad en la forma de tocar muy particular, algo que tiene toda ésta gente. La música de Crespo tiene muchas particularidades que son destacables, más allá de si estudiaron o no».

La canción está disponible en YouTube, buscando Cuidado Piso Mojado o buscando el tema directamente «Aunque sea por esta vez Crespo». También anunciaron que «la idea es poner disponible esta canción del Pato para tocar arriba con un instrumento, por ejemplo si uno está aprendiendo batería va a estar disponible un video de la misma canción pero sin batería, y si uno toca guitarra va a estar la misma canción sin guitarra entonces uno puede tocar arriba de la canción. A muchos que conocen los temas les gustaría tocar arriba y van a poder tocarlo. Es una forma de anexar más cosas al proyecto».

SOLNoticias