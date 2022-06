- Publicidad -





Se jugó la 7° fecha del torneo en Diamante y hubo una goleada que quedará marcada para la eternidad en la provincia. San Martín apabulló con un histórico 26 a 0 a su rival y el goleador Nicolás Alcorcel marcó 15 tantos.

El Torneo Masculino de primera división «Héroes de Malvinas» disputó la séptima jornada, con una goleada que quedará para siempre en el recuerdo de los campeonatos del fútbol diamantino, de la provincia de Entre Ríos y de Argentina, sin dudas.

En el «Nallib ‘Pocho’ Chemez», San Martín se enfrentó a La Fragata de Paraná. En este encuentro, el equipo de Barrio Supremo logró una goleada histórica por 26 tantos a 0, haciendo realidad lo que sus hinchas denominan a su cancha como «El Infierno».

Para el ganador, convirtieron Juan Cruz Martínez (3), Daniel y Sebastián Zapata (ambos por 2), Emanuel y Elías Pereyra (uno cada uno), Víctor Díaz, Gabriel Moreyra y el hombre récord, Nicolás Alcorcel (15), quien como marca la tradición futbolera se llevó cinco pelotas (una cada tres goles). Quedará buscar en la historia si alguna vez un futbolista se quedó con esa cantidad de balones en un mismo partido.

San Martín cumplió y ahora pedirá a sus afiliados la colaboración para la compra de pelotas, ya que a Alcorcel le dieron un balón de Primera Masculino, uno de Primera Femenino, uno de Sub 21, uno de Sub 17 y uno de Sub 15, señala Neo Net Sports. Se salvaron solamente las de Sub 13 y de categorías infantiles.

El antecedente más cercano en el balompié de Diamante fue el 16 a 1 que el equipo de Huracán le había propinado a su similar de Racedo. Este resultado tendrá un lugar destacado en la historia del fútbol de la Liga Diamantina, también en San Martín y ni hablar para Nicolás Alcorcel.