El sábado 30 de agosto en Rosario del Tala se llevó a cabo la instancia regional de los Juegos Culturales Entrerrianos “Ulises Daniel Ferrero”.

En esta oportunidad, la Región 1 estuvo integrada por los departamentos Nogoyá, Rosario del Tala y Villaguay, con una destacada participación de la representación local:

Cuento – Categoría Sub 15: Guillermina Dutto Soave

Danza pareja individual -Sub 15: Pilar Talavera y Joaquín Bregant – 2º premio y Sub 18: Ana Paredes y Gustavo Ghiglione. Categoría Única: Marianela Belz, Eugenia Peel, Ximena Peel y Miqueas Girardi – 3º premio.

Además, la encargada de Cultura, Patricia Álvarez, formó parte del jurado en la disciplina de Teatro, aportando su mirada y compromiso al desarrollo de esta importante instancia.