- Publicidad -





Novedades importantes se generaron en los últimos días.

- Publicidad -





El Área de Adultos Mayores de la Municipalidad de Hernández, informa que recibió un aporte económico de $ 17.200, provenientes de un proyecto presentado el año anterior en el programa «Sueños mayores», para la compra de materiales destinados a la ejecución del taller cognitivo «Neuronas en acción».

Se está desarrollando en el Centro de Jubilados Nacionales los miércoles a las 16.00. Los honorarios de la profesora son asumidos por la Municipalidad.

Mosaiquismo

El sábado 23 de abril se dictó el Taller de Mosaiquismo en el C.C. «Flora Müller» y las mosaiqueras locales conjuntamente con las de General Ramírez comenzaron a elaborar pequeños árboles para la realización de un Mural, en el marco de la convocatoria «Mosaico, Acción y Naturaleza». Al finalizar los trabajos, serán plasmados en un sector del Centro Cultural.

La justicia en los barrios

Días atrás visitaron el C. C. «Flora Müller» la Directora del Poder Judicial de Entre Ríos, Dra. Susana Medina, junto a un equipo de trabajo. Brindaron una charla con estudiantes de 5to. y 6to. Año de la Esc. Secundaria N° 5 «Dr. Sabá Z. Hernández» además de atender diferentes consultas y trámites de los vecinos.

Vóley con finde a pleno

El sábado 23 de abril las categorías menores de la Escuela Municipal de Hernández compitieron con sus pares en la primera fecha del certamen de la AVIER (Asociación del Vóley del Interior de Entre Ríos)

Compitieron los equipos Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18 en ambas ramas. La rama fenemina fue local y la masculina viajó a Victoria a participar de la primera fecha.

El domingo los más pequeños viajaron a Valle María, al 1er. Encuentro de Mini Vóley. Allí compartieron una repleta jornada con niños y niñas de Ramírez, Seguí, Valle María, Colonia Ensayo y Nogoyá.