Te adelantamos las novedades que tendrá la edición 2023. Marumbá y Malibú ultiman detalles y confirmaron a sus reinas, cuyas historias conocemos en esta edición.

La ciudad entró en una cuenta regresiva y prepara su edición 2023 de los tradicionales carnavales, los más convocantes de la Costa del Paraná. La comisión encargada de la organización, confirmó los 6 sábados de carnaval, desde el 14 de enero hasta el 18 de febrero de 2023. Este año priorizarán la diversión del público joven con un predio más amplio y un corsódromo totalmente renovado: más tribunas y espacios para bailar junto a las comparsas.

La edición 2023 contará con 6 noches de sábado: 14, 21 y 28 de enero y 4, 11, y 18 de febrero, donde Marumbá y Malibú harán vibrar a los espectadores con todo su espectáculo.

La comisión de Carnaval tomó las consideraciones hechas por los espectadores y, sobre todo, escuchó e hizo parte a los jóvenes para modificar todo el espectáculo, para de esta manera sorprender a los espectadores.

El Área de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Hasenkamp gestionó ante la Secretaría de Turismo de la provincia políticas públicas para el turismo de la ciudad, para así posicionarla, acordándose recorrer y ser partícipes de ferias y exposiciones para establecer contactos, por un lado, con agencias turísticas; y por el otro, con municipios para conformar productos turísticos que incluyan el carnaval, circuitos históricos de Hasenkamp y el circuito natural, que incluye la Reserva Natural “La Esmeralda”.

Venta de carnets

En octubre comenzó la venta de carnets válidos para las seis noches, con un valor de: noviembre $3000 mayores y $1500 menores; diciembre $3500 mayores y $1700 menores. Por el momento, la venta esde forma presencial en la Casa de la Cultura de Hasenkamp (ex ferrocarril), de lunes a viernes de 8:00 a 12:00. La entrada general por noche tendrá un valor de $1.500 para mayores y $700 para menores para lo que se habilitará, en los próximos días, la venta online.

El mega evento cuenta con la presentación de Marumbá y Malibú, en un despliegue impresionante de trajes, plumas, carrozas, batucadas y shows en vivo de bandas musicales. Ambas tienen más de 200 integrantes en escena y un gran equipo de trabajo que, durante todo el año, preparan un show superior a la edición anterior.

Los hasenkampenses, casi todos, en algún momento o situación formaron parte de las comparsas o en la organización del espectáculo en sí. La ciudad literalmente se divide en dos: Marumbá y Malibú.

Las reinas

“Representar a mi comparsa en un año tan especial es un compromiso emocionante”

Miranda Ziegler tiene 20 años, es oriunda de Hasenkamp, pero actualmente se encuentra cursando el tercer año de la carrera de Ciencias Económicas en Santa Fe. Su proyecto a futuro es recibirse y trabajar de su profesión. Le gusta mucho practicar deporte. Hizo hockey sobre césped en el Club Atlético Hasenkamp y patín artístico. En su paso por el secundario se desempeñó como jefa de su tribu Puma, en las olimpíadas estudiantiles del Instituto Secundario Mariano Moreno.

50 años

Este año se vive a flor de piel el sentimiento carnavalero en la Comparsa Marumbá, y no es para menos. En la edición 2023 cumplen 50 años de trayectoria. Esto hace que todo se conjugue en un ambiente de fiesta, celebración, alegría y mucha expectativa, del cual Miranda y su familia son los principales protagonistas.

Ellos hace mucho que trabajan para la comparsa, es una historia que se transmite de generación en generación. Sus abuelos paternos Lili y Eduardo Ziegler fueron parte de la fundación de Marumbá, en su casa nació la comparsa y sus abuelos maternos Liliam y Dante formaron parte de las comisiones y fueron grandes colaboradores.

Su mamá Silvana Di Benedetto fue pasista y reina en el año 1985, legado que le transmitió a su hija, quien será la soberana en esta celebración especial. “La pasión por el carnaval y amor por nuestra comparsa en mi familia fue de generación en generación. Tengo una familia que siempre estuvo muy presente en los carnavales, incluso mis abuelos fueron iniciadores de la comparsa y eso nos fueron transmitiendo hasta el día de hoy”, dijo la joven.

Nacer bailando

Miranda baila desde el año y medio de vida: “Mis primeros pasos por la comparsa fue al año y medio de vida, con pañales, era muy chiquita, y como dije, al tener una familia dedicada al carnaval no me iba a salvar de las plumas y las lentejuelas. Me encanta bailar y por eso lo hago hasta el día de hoy y lo seguiré haciendo”.

Está muy comprometida con su rol el próximo año, contó que todos los fines de semanas, con su familia, se dirigen a la sede de la comparsa para trabajar no solo en su traje, sino también ayudar en lo que hace falta.

“Me enteré que iba a ser reina a mediados de año. Estaba en Santa Fe estudiando y recibo una videollamada de César, el presidente de la comparsa, contesto y estaba en la sede con todo el grupo de la comisión, carroceros y colaboradores y me dan la noticia: ‘Felicitaciones reina 2023’. En ese momento lo primero que me salió fue llorar de emoción y alegría, un orgullo enorme de representar a mi comparsa en este año especial, compromiso y responsabilidad también”.

Trayectoria

La reina de Marumbá, tiene una larga trayectoria dentro del corsódromo, pero también fue reina del Estudiante en Hasenkamp, lo que le habilitó concursar en la Fiesta Provincial del Estudiante Secundario en Villaguay, donde también fue elegida reina. Representó a Entre Ríos en Jujuy en la Fiesta Nacional del Estudiante en el 2019 donde se coronó Primera Princesa.

Según ella “una experiencia hermosa, porque más allá de los resultados, se viven y comparten experiencias maravillosas con gente de todas las provincias del país”. Ese año sintió todo el acompañamiento de su ciudad mientras participaba del certamen nacional. “Cuando llegue al pueblo me esperaban con una caravana, fue muy emocionante y siempre voy a estar agradecida”.

Con respecto a los carnavales, espera con muchas ansías la edición 2023. “Siento que va a ser una fiesta para todos, porque el carnaval en general va a estar de celebración por los 50 años de Marumbá. Siento mucho orgullo de representar a mi comparsa en un año tan importante”.

“Cuando me pongo el traje y llego al corsódromo, escucho la música carnavalera es una adrenalina que siente en todo el cuerpo, por la pasión que yo tengo por carnaval y una de las cosas más lindas es ver el público y la gente que se alegra y disfruta con uno cuando vas bailando”, agregó.

«Disfruto mi pasión por Malibú hace 12 años»

Ailín Ozeyka, la reina de Malibú realizó una producción donde contó cómo vive el carnaval. Se mostró muy entusiasmada: «quiero que todos vengan a disfrutar del trabajo que realizan las dos comparsas durante todo el año».

Ailín nació el 3 de septiembre de 1996, tiene 26 años y es oriunda de la ciudad de Bovril, ubicada a 50 km. de Hasenkamp. Es licenciada en Obstetricia, pero su título todavía se encuentra en trámite, lo que no le permite ejercer y por ello, momentáneamente, trabaja en otro rubro. Actualmente vive en Paraná.

Este año Ozeyka tendrá el gran honor de ser la soberana de su comparsa, algo que no esperaba pero que le provocó mucha felicidad: «A mediados de año me convocó, la entonces presidente Fabiana Battisti, para darme la noticia junto a otros integrantes de la comisión. En ese momento fue mucha emoción porque no me esperaba al no ser de Hasenkamp, y la responsabilidad de llevar bien alto la bandera de Malibú que es tan representativa para los hasenkampenses».

Historia

Su pasión por el carnaval nació hace 12 años por influencia de sus tías, ambas simpatizantes de la comparsa Malibú. Ellas la incentivaron y ayudaron a que formara parte de la comparsa: «bailar me provoca una mezcla de sentimientos: adrenalina, felicidad, alegría y un poquito de nervios, pero esta pasión sigue intacta», expresó la joven.

En comparación con años anteriores, donde las encargadas de su traje eran sus tías, Carolina y Marisol Ghibaudo, en la próxima edición será la propia comparsa la encargada de la confección y puesta en escena de su destaque.

Ailín sostiene que ser parte de los carnavales es una pasión tan grande que no se puede describir con palabras, porque le genera mucho disfrute y diversión. Espera que la edición 2023 Marumbá y Malibú salgan a «romper el corsódromo», y sobre todo que todos los espectadores disfruten y se diviertan cada sábado de carnaval.

El dato curioso

Un dato curioso, está de novia hace 3 años con Martín Matteoda, él junto a su familia son simpatizantes de Marumbá, pero ella sostiene que nunca sintió la rivalidad de las comparsas en ese sentido. «Cuando la familia de mi novio se enteró que era la futura reina, se pusieron muy felices por mí, es más, una de mis cuñadas, Valeria Matteoda, fue reina de Marumbá en 2009 así que me compartió su experiencia y obvio tips».

El carnaval de Hasenkamp se desarrollará desde el 14 de enero hasta el 18 de febrero: «Esperamos a todos que vengan a Hasenkamp a disfrutar del espectáculo más importante de la costa del Paraná y apreciar todo el trabajo que se realizan ambas comparsas durante todo el año» finalizó Ailín.