La Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos N° 33 “Dr. Alberto M. Nusimovich” de Crespo, realizará una venta solidaria de pollo al horno con papas el próximo sábado 20 de septiembre. El valor será de $18.000, y todo lo recaudado será destinado al beneficio de la institución.

Quienes deseen colaborar y hacer sus pedidos pueden comunicarse al número 3435037833.

Desde la comunidad educativa invitan a toda la población a sumarse a esta iniciativa solidaria que busca seguir fortaleciendo la escuela y sus actividades.

SOLNoticias.