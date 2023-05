- Publicidad -





Se jugó este domingo una nueva fecha del fútbol de la Liga de Paraná Campaña, donde Cañadita se quedó con el clásico de Seguí y Cultural con el de Crepso ante Sarmiento. Viale perdió como visitante ante María Grande, Unión le ganó 6 a 0 a Tabossi y en la zona norte Cerrito también convirtió 6 goles.

- Publicidad -





ZONA SUR

María Grande 4 Viale FBC 2

Diego Maradona 1 Litoral 2 ( partido suspendido por falta de iluminación )

Unión 6 Tabossi 1

Sarmiento 0 Cultural 1

Cañadita 1 Seguí FBC. 0

Libre: Arsenal.

ZONA NORTE

Independiente 3 Sauce de Luna 0

Alcaraz 2 Bovril 0

Juv. Unida 0 Tuyango 0

Cerrito 6 Hernandarias 0

Juv. Sarmiento 0 Hasenkamp 1

FOTO : DANY MONZÓN

7ma Fecha -Etapa Clasificatoria-

Zona Sur

Atl. María Grande (4): Gustavo Vergara; Yamil Goró, Emanuel Velásquez, Gonzalo Vega, Leandro Comas; Leandro Figueroa, Lautaro Morisconi, Gerónimo Rodríguez, Lucio Comas; Walter Torres y Matías Noya. DT: Omar Verón.

Viale FBC (2): Lucas Rodríguez; Jonathan Zapata, Valentín Ringlofer, Gerónimo Urchueguía, Lucas Márquez; Flavio Weimer, Enzo Bariznaga, Octavio Taborda; Joel Alzugaray, Nicolás Godoy y Emir Izaguirre. DT: José Marzo.

Cancha: Atlético María Grande. Goles: Lucio Comas, Walter Torres, Mauricio Vásquez y Andrés González (MG) y Joel Alzugaray y Diego Correa (V). Amonestados: Vergara, Vega y González (MG). Zárate y Taborda (V). Cambios: en Atlético, Emir María por Morisconi, Germán Schmidt por Leandro Comas, Mauricio Vásquez por Lucio Comas, Andrés González por Noya y Jonathan Vera por Torres. En Viale FBC: Diego Correa por Taborda y Lázaro Rodríguez por Bariznaga. Arbitro: Brian Godoy. Sub 20: 2-1 Sub 17: 1-0

******************

Asoc. Diego Maradona (1): Martín Martínez; Brian Fleischer, Nicolás Machado, Brian Cersofios, César Goróz; Javier Vásquez, Ariel Peressini, Román Paéz, Darío Pizzetta; Leandro Martínez y Darío Racig. DT: Sergio Barrios.

Atl. Litoral (2): Carlos Emeri; Nicolás Olgiatti, Hernán Ackerman, Franco Zanin, Lautaro Barrios; Luciano Díaz, Lautaro Alarcón, Gustavo Narváez, Alexis Casco; Alan Casco y Ismael Arellano. DT: Darío Duarte.

Cancha: Diego Maradona de María Grande. Nota: Partido suspendido a los 37’ del ST por falta de iluminación adecuada. Goles: Nicolás Barrera (DM) y Alan Casco e Ismael Arellano (L). Amonestados: Peressini, Pizzetta y Cersofios (DM). Zanin, Alexis Casco y Alarcón (L). Cambios: en Asociación, Damián Castañeda por Vásquez, Fabricio Reynaldi por Martínez y Nicolás Barrera por Páez. En Atlético: Nicolás Moreyra por Barrios, Daniel franco por Alexis Casco y Elías Barsanti por Arellano. Arbitro: Elvio Olmo. Sub 20: 0-2 Sub 17: 0-1

*****************

Atlético Unión (6): Néstor Fernández; Joel Gotte, Martín Montórfano, Emanuel Martínez, Matías Wassinger; Nicolás Baroli, Luciano Benítez, Alejandro Medrano; Maximiliano Rivas, Marcos Leicker y Matías Gassman. DT: Walter Acosta.

Dep. Tabossi (1): Gian Lizzi; Lucio Landra, Angel Peralta, Matías Pérez, Marcelo Bertozzi; Kevin Lescano, Sarmir Lescano, Diego Cardozo, Matías Peralta; Axel Godoy y Diego Giménez. DT: Gustavo Escobue.

Cancha: Unión de Crespo. Goles: Matías Gassman, Maximiliano Rivas, Marcos Leicker, Alejandro Medrano, Luciano Benítez y Luciano Almeira (U) y Matías Peralta (DT). Amonestados: Gotte, Rivas y Vergara (U). A. Peralta, Cardozo y Heinze (DT). Cambios: en Atlético, Carlos Vergara por Rivas, Juan Vera por Gotte, Luaciano Almeira por Gassman, Leonardo Schmidt por Benítez y Cristián Piray por Baroli. En Deportivo: Benjamín Heinze por Bertozzi, Adrián Passi por Godoy, Gonzalo Leiss por K. Lescano, Alexis Migueles por S. Lescano y Sebastián Nani por Giménez. Arbitro: Lisandro Núñez. Sub 20: 3-2 Sub 17: 5-0

******************

Atl. Sarmiento (0): Eduardo Ramírez; Ramiro Ramírez, Víctor Gassman, Lucas Repp, Facundo Neiff; Maximiliano Fernández, Facundo Albornóz, Jesús Méndez, Agustín Cantero; Lautaro Schoenfeldt y Martín Espinoza. DT: Daniel Jara.

Asoc. Cultural (1): Daniel Franco; Lautaro Villanueva, Martín Gay Mohr, Valentín Paul, Marcos Bitz Patterer; Facundo Aguirre, Leandro Chitero, Joaquín Gross; Mauro Silva, Alejandro Seita y Martín Güittlein. DT: Raúl Dipancracio.

Cancha: Sarmiento de Crespo. Gol: Alejandro Seita. Amonestados: Repp y J. Méndez (S). Villanueva y Gross (AC). Cambios: en Atlético, Juan Berdón por Cantero, Marcos Gassman por Fernández, Facundo Schoenfeldt por Neiff y Juan Martínez por Espinoza. En Asociación: Gustavo Gauna por Silva, Pedro Lía por Seita y Cristián Zárate por Aguirre. Arbitro: Ariel Godoy. Sub 20: 1-1 Sub 17: 1-2

*****************

Cañadita Ctral. (1): Anton Kiska; Federico Riquel, Aníbal Stricker, Enzo Lell, Nicolás Riquel; Valentín Fontana, Milton Spinelli, Miguel Servín, Johan Villalba; Lucas Medrano y Franco Díaz. DT: Humberto Pérez.

Seguí FBC (0): Nélson Schomberger; Manuel Riquel, Renzo Vera, Néstor Sione, Lucas Sosa; Neri Segovia, Yamil Silva, Augusto Casanave, Martín Giménez; Genaro Truffe y Osvaldo Ludi. DT: Cristián Pontti.

Cancha: Cañadita de Seguí. Gol: Valentín Fontana. Amonestados: Kiska, Stricker, Medrano y Todone (CC). Sosa, Silva, Sione y Giménez (S). Cambios: en Cañadita, Alexis Morales por Servín, César Todone por Lell y Joaquín Bruno por Díaz. En Seguí FBC: Julio Barón por Riquel, Maximiliano Franco por Truffe, Martín Correa por Casanave y Nicolás Espinoza por Giménez. Arbitro: Maximiliano Clauss. Sub 20: 3-1 Sub 17: 2-0

****************

Libre: Arsenal de Viale.

****************

Posiciones: Seguí y Cultural 15; María Grande y Unión 13; Viale 12; Litoral* 9; Tabossi y Cañadita 7; Sarmiento 5; Maradona* 3 y Arsenal 0 pts. (*) tienen su partido suspendido a los 37’ ST.

Próxima fecha (8va): Arsenal-Diego Maradona, Tabossi-María Grande, Litoral-Sarmiento, Seguí FBC-Unión y Cultural-Cañadita Central. Libre: Viale FBC.

Zona Norte

6ta Fecha

Independiente FBC (3): Agustín Franco; Gonzalo Guillén, Tomás Cantón, Matías Monzón, Alejandro Galeano; Gonzalo Benítez, Máximo Frizzo, Sebastián Benítez; Marcos Romero, Rubén Fabre y Roberto Aguirre. DT: Omar Celis.

Atl. Sauce de Luna (0): Ignacio Scurato; Mariano Benítez, Fernando Gausto, Rodrigo González, Javier Alvarez; Lucas López, Gonzalo Barrios, Franco Sotelo; Kevin Núñez, César Staffolani y Maximiliano Ramírez. DT: Elías Benedetti

Cancha: Independiente de Hernandarias. Goles: Matías Monzón y Roberto Aguirre-2-. Amonestados: Guillén, Monzón, R. Aguirre y S. Benítez (I). Barrios y González (SL). Cambios: en Independiente, Javier Franco por Frizzo, Néstor Aguirre por Benítez y Juan Simon por Galeano. En Atlético: Gustavo Galeano por Núñez, Alberto Benítez por López, Jeremías Benítez por Ramírez y Brian Martin por Alvarez. Arbitro: Nahuel Herrera. Sub 20: 2-1 Sub 17: 1-0

****************

U. Alcaraz (2): Agustín Barreto; Jonas Boyero, Pedro Barrios, Nicolás Moreyra, Fernándo Muñóz; Alexander Racig, Daian Leones, Octavio Racig; Bruno Ramírez, Tomás Ramírez y Jairo López. DT: Martín Núñez.

Dep. Bovril (0): Fernando Invernizzi; Carlos Berdún, Matías Guichard, Juan Retamar, Juan Lescano; Federico Luque, Francisco Berdún, Agustín Espinoza; Matías Leiva, Agustín Villalba y Brian Martínez. DT: Marcos Ramos.

Cancha: Alcaraz. Goles: Daian Leones y Octavio Racig. Amonestados: Muñóz, Leones, Ramírez, J. López y Aguirre (UA). Guichard, Martínez, Espinoza y Leiva (DB). Cambios: en Unión, Emanuel Aguirre por A. Racig, Matías Donda por Boyero, Agustín López por J. López y Esteban Martínez por T. Ramírez. En DB: Gastón Lescano por Berdún, Facundo Regner por Martínez, Jonathan Larrea por F. Luque, Julio Jara por Espinoza y Luciano Luque por Retamar. Arbitro: Gabriel Ibarra. Sub 20: 0-2 Sub 17: 0-3

****************

Juv. Unida (0): Leandro Wiggenausser; Axel Alacano, Diego Aguirre, Nicolás Luque, Mauricio Mercado; Yamil Graciani, Hernán Rueda, Uriel Rodríguez; Emiliano Pellegrini, César Benítez y Jonathan Müller. DT: Sebastián Baigorria.

Dep. Tuyango (0): Cristián Puig; Claudio Ruiz Díaz, Leonardo Ellemberger, José Aguiar, Adrián Mansilla; Miguel Frega, Sebastián Puig, Lucas Segovia, Hernán Arévalo; Diego Petenatti y Gabriel Maidana. DT: David Franco.

Cancha: Juv. Unida de Bovril. Amonestados: N. Luque, Aguirre, Mercado, Rodríguez y Rueda (JU). Frega, L. Ellemberger y C. Ruiz Díaz (DT). Cambios: en Juventud, Ricardo Herlein por Rueda, Nélson Janowsky por Graciani y Hugo Martínez por Müller. En Deportivo: Brian Weishein por Petenatti, Ariel Vilchez por Segovia, Pablo Giménez por Frega y Guillermo Chocor por Arévalo. Arbitro: Enzo Artazo. Sub 20: 0-1 Sub 17: 1-2

****************

U. A. Cerrito (6): Gsutavo Rodríguez; Jonathan Ferreyra, Ignacio Palacios, Lucas Villagra, Alejandro Dalmasso: Miguel Ferreyra, Mauro Benítez, Edgardo Benítez; Marcos Rodríguez, Iván Aguilar y José Casteglioni. DT: Emiliano Zampieri.

Atl. Hernandarias (0): Luis Rosalez; Jorge Lallana, Iván Blanco, Nehemías Balbuena, Cristián Troncoso; Ariel barrios, Agustín Simon, Natan Cornejo; Luciano Martínez, Walter Berdún y Julian Barrios. DT: Ernesto Simon.

Cancha: Agrarios Cerrito. Goles: Lucas Villagra, Miguel Ferreyra, Iván Aguilar-3- y Maximiliano Zampieri. Amonestados: M. Ferreyra (UAC). Blanco, Troncoso, Lallana, Cornejo y Gómez (H). Cambios: en Unión, Diego López por M. Ferreyra, Andrés Catelani por Rodríguez, Maximiliano Zampieri por Dalmasso, Lázaro Cardozo por Casteglioni y Nicolás Borghello por Aguilar. En Atlético: Gonzalo Falcón por A. Barrios, Orlando Gómez por Martínez, Néstor Ruiz por J. Barrios y Facundo Villalba por Troncoso. Arbitro: Raúl Ramírez. Sub 20: 2-2 Sub 17: 2-0

****************

Juv. Sarmiento (0): Pablo Garcetti; Silvestre Irrazabal, Lucas Maidana, Alejandro Barreto, Martín Llanez; Matías Mendoza, Julio Cian, Germán Acosta; Mauro Barrientos, Rubén Marín y Gabriel Alarcón. DT: Raúl Guarascio.

Atl. Hasenkamp (1): José Valentinuz; Renzo Ramírez, Hernán Ziegler, Rodrigo Retamar, Cristián González; Cristián Hernández, Inalen Godoy, Lautaro Ruiz Moreno; Brian González, Cristián Gareiz y Matías Martínez. DT: Gastón Spessot.

Cancha: Sarmiento de Hasenkamp. Gol: Brian González. Amonestados: Iarrazabal, Cian, G. Acosta y Alarcón (JS). Ziegler, Fernández y Ríos (H). Cambios: en Juventud, Miguel Milessi por Mendoza, Andrés Miño por R. Marín, Guillermo Zárate por Cian, Juan Garcetti por G. Acosta y Enzo Llanez por Barrientos. En Atlético: Sebastián Landra por B. González, Axel Ríos por Fernández, Exequiel Romero por Martínez, Valentín Mego por Gareiz y Nicolás González por Ruiz Moreno. Arbitro: Bruno Bianqueri. Sub 20: 0-0 Sub 17: 1-1

****************

Posiciones: Alcaraz 16; Hasenkamp e Independiente* 12; Cerrito 11; Bovril 8; Tuyango* 7; Juv. Unida y Hernandarias 4, Sauce de Luna 3 y Juv. Sarmiento 2 pts. (*) tienen su partido pendiente de la 4ta.

Próxima fecha (7ma): Bovril-Independiente, Sauce de Luna-Juv. Unida, Hernandarias-Alcaraz, Tuyango-Juv. Sarmiento y Hasenkamp-Cerrito.

Torneo Femenino

Zona Sur

7ma fecha

María Grande 2-Viale FBC 3

Diego Maradona 2-Litoral 1

Unión 11-Tabossi 0

Sarmiento 0-Cultural 0

Cañadita 1-Seguí FBC 2

Libre: Arsenal

Proxima fecha (8va): Arsenal-Diego Maradona, Tabossi-María Grande, Litoral-Sarmiento, Seguí FBC-Unión y Cultural-Cañadita Central. Libre: Viale FBC.

Zona Norte

6ta fecha

Independiente 0-Sauce de Luna 0

Alcaraz 0-Bovril 1

Cerrito 0-Hernandarias 3

Juv. Sarmiento 0-Hasenkamp 0

Libre: Juv. Unida.

Próxima fecha (7ma): Bovril-Independiente, Sauce de Luna-Juv. Unida, Hernandarias-Alcaraz y Hasenkamp-Cerrito. Libre: Juv. Sarmiento.

Fuente: Microfono Digital