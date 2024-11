- Publicidad -





Raúl Boc-Ho, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia, habló acerca del proyecto de ley de Gabriela Lena que declara plagas al jabalí, el chancho asilvestrado y el ciervo axis. Se busca controlar su caza para disminuir su población, ya que ocasionan serios perjuicios económicos, ambientales, sanitarios y de seguridad vial.

Durante la entrevista, el funcionario indicó que estas especies causan problemas económicos, ya que suelen comer los cultivos, romper las bolsas en que se almacenan los granos o atacar al ganado. También ocasionan inconvenientes de seguridad (accidentes viales); sanitarios (pueden transmitir enfermedades como la triquinosis al ser consumidos) y ambientales, por el corrimiento de la fauna autóctona.

“Es una situación que no es nueva. Estas especies fueron introducidas no sabemos bien cómo, se supone que fue por algún coto de caza que no las pudo mantener en cautiverio y se liberaron. Encontraron un ambiente muy propicio, tienen una alta capacidad reproductiva y fue aumentando la población hasta llegar en los últimos años a un número problemático”, indicó Boc-Ho.

Si bien no hay estudios que indiquen un número aproximado de la presencia de estos animales en la provincia, sí son evidentes los perjuicios que provocan: “Hemos tenido reuniones con grupos de productores de distintos lugares de la provincia, que nos plantean sus problemas de pérdidas en las cosechas”, reseñó.

El proyecto prevé declarar plaga a las tres especies, a fin de que se puedan implementar medidas que posibiliten la reducción de la población, entre ellas la ampliación de los horarios, días y cupos de caza. “Estamos organizando un sistema de cazas controladas, mediante convenios con clubes de cazadores, con control de fiscalización”, indicó. (APFDigital)