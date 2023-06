- Publicidad -





Los precios de los granos marcaron el miércoles fuertes subas en el mercado de Chicago, impulsados por la sequía en Estados Unidos que impacta en zonas productivas de soja y el maíz, mientras que en el caso del trigo el incremento fue impulsado por malas condiciones climáticas en Europa.

El contrato de julio de la oleaginosa subió 2,53% (US$ 13,78) hasta los US$ 556,58 la tonelada.

Por su parte, la posición agosto avanzó 2,60% (US$ 13,50) para concluir la sesión a US$ 530,95 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la desmejora de la soja sembrada en Estados Unidos por la sequía que afecta a zonas productoras.

El martes el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) señaló que el 54% de la siembra se encuentra en un estado entre bueno y excelente, por debajo del 59% de la semana previa y del 68% de igual lapso de 2022, puntualizó la corredora de granos Granar.

La harina de soja acompañó la suba del poroto, con un salto del 6,39% (US$ 29,10) hasta los US$ 484,13 la tonelada; mientras que el aceite tuvo un cierre totalmente contrario, con un desplome del 6,70% (US$ 88,18), al cerrar en US$ 1.226,41 la tonelada.

La baja en el precio del aceite de soja respondió a la decisión del Gobierno de EEUU de fijar un porcentaje de corte de gasoil con biodiesel menor al esperado por el mercado.

El precio del maíz, en tanto, escaló 4,23% (US$ 10,73) y se ubicó en US$ 264,16 la tonelada, debido a que el USDA relevó ayer un fuerte deterioro de la condición de los cultivos estadounidenses como consecuencia del impacto del tiempo seco y cálido sobre buena parte de las zonas productoras del Medio Oeste y del centro de las Grandes Planicies, indicaron los analistas de Granar.

En su reporte semanal el organismo ponderó un 55% del maíz en estado bueno/excelente, por debajo del 61% de la semana anterior; del 70% de igual momento de 2022, y del 59% estimado en promedio por los operadores.

Por último, el trigo culminó las operaciones con un avance del 5,56% (US$ 14,24) hasta los US$ 269,88 la tonelada y alcanzó su valor más alto en cuatro meses.

En este caso, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) explicó que «a la preocupación en torno a la situación comercial entre Rusia y Ucrania se suma el clima seco en partes de Europa».

En Alemania -segundo mayor productor de la Unión Europea- el clima se ha vuelto cálido y seco luego de una primavera lluviosa, al punto que la asociación de cooperativas agrícolas de dicho país estima que la producción caerá un 2,9% interanual en 2023.