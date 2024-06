- Publicidad -





Bomberos de Crespo con la can Roma participaron la semana pasada de la búsqueda de un hombre santafesino que está desaparecido desde hace varios días. Además voluntarios de Aldea Brasilera y Gral. Ramírez están colaborando en la localización de Loan, el niño correntino de cinco años del cual se desconoce su paradero

Betiana Barreto, integrante del Cuartel de Bomberos de la ciudad de Crespo habló con SOLNoticias sobre la búsqueda que se está realizando del hombre desaparecido en la localidad de Alcaraz. Afirmó que el escenario donde se llevan a cabo los rastrillajes en nuestra provincia, tiene similitudes al terreno de Corrientes. Se trata de «monte cerrado con lagunas y arroyos». Además destacó el rol imprescindible que cumplen los canes en procesos de búsqueda

En éste momento Betiana Barreto forma parte del equipo de búsqueda del señor Enrique Fabianni, de 74 años, cuyo paradero se desconoce desde el martes pasado, cuando el hombre salió de cacería junto a su hijo en la zona de monte de la localidad de Alcaraz.

Según explicó Barreto, un grupo de bomberos está abocada a la búsqueda de Fabianni y otro grupo fue convocado a la búsqueda de Loan, el niño de cinco años que se extravió el pasado jueves en la provincia de Corrientes.

La entrevistada precisó que el día martes 4 de junio se perdió el rastro del señor Fabianni, oriundo de la provincia de Santa Fe, y contó «se había ido a cazar a la zona junto a su hijo a esa zona, a la que iban siempre. El problema es que el señor tiene pérdida de memoria, se desorienta. Su hijo se descuidó un segundo y el hombre se perdió dentro del monte».

Agregó que luego de la desaparición se escucharon distintas versiones, pero que si bien han seguido los diversos rastros no han logrado dar con el hombre, «surgieron versiones de que lo han visto en ciertas zonas y fueron los rastros que hemos venido siguiendo ésta semana pasada pero no tuvimos novedades».

Barreto dijo que se está realizando una búsqueda intensiva alrededor de unos 7 mil u ocho mil metros alrededor de la zona de monte, y por diferentes factores es una búsqueda complicada. «Es un terreno muy difícil, hay lagunas y arroyos, es un monte muy cerrado y tuvimos episodios de personal que se desorientó así que imagínense lo complicado del terreno. Además Enrique Fabiani tiene 74 años, llevaba ropa camuflada y eso también nos hace muy difícil la búsqueda, más que nada con los drones porque al estar camuflado es difícil visualizarlo desde arriba», pero destacó que se hace la búsqueda con perros de la K9.

En la búsqueda del hombre santafesino está participando personal de esa provincia, contó que «en éste momento está trabajando Protección Civil de Santa Fe, vino una delegación, son gente conocida de la zona de Santa Fe por la que vinieron a colaborar y unirse a la búsqueda». En el lugar están trabajando bomberos de la zona y los perros K9 que están trabajando son de Santa Fe.

Al respecto de lo que se encontró durante la búsqueda del hombre, mencionó que «hasta el momento solamente encontramos pisadas que podrían llegar a ser del señor Fabianni pero no tenemos más pistas que esas, se sigue buscando en el mismo lugar hasta que la policía o el fiscal de la orden de cerrar la búsqueda».

Con respecto a los perros de búsqueda explicó que «en nuestra Federación de bomberos hay perros certificados a nivel nacional y otros en proceso de ser certificados, los de Crespo aún no están certificados entonces no pueden hacer búsquedas a nivel nacional, entonces esos perros los abocamos para la búsqueda de Alcaraz, pero en Corrientes hay representantes entrerrianos, hay perros de Chajarí, Aldea Brasilera, Ramírez, son parte de nuestra Federación pero no hay de Crespo.»

Siguió diciendo que «cuando se activa una convocatoria a nivel nacional se trata de invitar a todos los perros con sus guías, aunque aún no estén certificados, pero se busca que se certifiquen, que el perro se entrene y tenga esa certificación porque de esa forma no solamente van a poder hacer búsquedas a nivel nacional sino también a nivel internacional». El cuartel de la ciudad de Crespo cuenta con una perra que «si bien se está preparando muy bien la perra, llamada Roma, que se prepara con el guía Pablo Giménez no está certificada aún. Pero ha tenido sus escalafones en el trabajo y está casi en el último nivel y ella hizo un trabajo muy bueno la semana pasada así que estuvo buscando junto con nosotros. Ella fue una de los primeros perros que se convocaron».

Características de perros de búsqueda

También consideró muy importante la labor que cumplen los perros en los casos de búsquedas, «está bueno que se le dé importancia a la K9 porque es difícil tener una mascota y entrenarla como si fuera una herramienta más, hay que tener un cierto perfil para eso, también los perros tienen que tener un cierto perfil para hacer búsquedas, tiempo de preparación, a veces son dos, tres o cuatro años, todo depende de la personalidad del canino, es muy importante porque son dos años que se va formando un animal y es muy interesante como trabajan, nosotros a veces no valoramos pero en éste caso cuando uno está en la búsqueda de una persona es impresionante como trabajan los perros, uno se admira de cómo pueden encontrar un rastro. También hay que incentivar a gente que tiene animales con ciertas características a formarlos de esa manera».

Sobre la búsqueda de Enrique Fabiani destacó que son varios perros que llegan hasta la misma zona y dejan de avanzar, «varios perros siguieron el mismo rastro y cuando llegan no avanzamos más, es algo muy complicado de explicar porque uno piensa que quizás se subió a un vehículo, uno saca sus propias conclusiones pero llega a una cierta zona y quizás se subió a un vehículo a otra zona, son hipótesis que salen. En el caso del chiquito de Corrientes se consiguió el rastro de una zapatilla y vómito. Es mucho más certero y eso te da pautas para saber cuánto tiempo estuvo en ese lugar, es más certero que el rastro de Alcaraz».

Búsqueda del niño correntino

Sobre el caso la zona de Corrientes, donde desapareció el niño de cinco años, dijo que el terreno es similar al de la zona de Alcaraz, «los montes son muy cerrados, tienen espinillos, son zonas muy cerradas para poder entrar, entonces se hace muy difícil porque hay que entrar con machetes, nosotros si seguimos el rastro del perro tenemos que seguir el perro, hay que tener brújulas y GPS que son muy importantes porque en esas zonas es fácil perderse».

Con respecto a los perros, precisó que los perros de la provincia de Entre Ríos fueron enviados a Corrientes para que participen en la búsqueda del pequeño correntino desaparecido el pasado jueves. «Como salió el alerta nacional Sofía, ellos fueron abocados para la búsqueda del chiquito de Corrientes, Loan. El alerta Sofía es una alerta en el que por 48hs se tiene que abocar todo el personal para esa búsqueda sin dejar de lado la búsqueda del señor Enrique Fabianni, pero tenemos dos diferentes categorías de perros, unos son los de rastro y otros que son los de víctimas ya fallecidas. En el caso de Loan se trasladaron los dos tipos de perros que hay en la provincia de Entre Ríos a Corrientes». Ante la pregunta de si hay crespenses trabajando en Corrientes, respondió que en éste momento no hay personal de nuestra ciudad en la provincia de Corrientes, sino que están trabajando en la búsqueda en Alcaraz. Al tiempo que agregó que hay bomberos entrerrianos buscando a Loan.

Cabe agregar que en las últimas horas tres adultos, quienes habrían sido los últimos en verlo con vida al niño, fueron demorados por la policía correntina.

