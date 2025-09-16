- Publicidad -





Sucedió pasadas las 10:00 de este martes sobre Ruta Nacional 131. Una mala maniobra de uno de los conductores habría desencadenado el siniestro vial. Se registraron importantes daños materiales. No hubo lesionados

Personal policial de la Comisaría de Libertador asistió a las personas involucradas en un siniestro vial sucedido en Ruta Nacional 131, sobre el acceso Sur de la localidad de Libertador San Martín, Dpto. Diamante.



Fuentes policiales informaron a este medio que en el siniestro vial intervinieron un automóvil Ford Fiesta con dos ocupantes mayores de edad con domicilio en Gualeguaychú, y un camión Fiat Iveco con acoplado, conducido por un hombre de Aldea Brasilera.



Según los primeros indicios, indican que una desprevenida maniobra del conductor del automóvil generó la colisión con el vehículo de carga ocasionando daños en la carrocería de ambos rodados. A pesar del impacto no se registraron lesionados.

En el lugar se realizaron tareas de prevención por perdida de fluidos combustibles y del tránsito circulante, limpieza de la calzada y remoción del vehículo que se encontraba sobre de la ruta a cargo de Bomberos. Además prestaron colaboración Guardia Urbana, Personal de salud municipal y Policía local.

