Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio y María Eugenia Vidal, recorrieron las localidades de Paraná, Villaguay y Concordia. «En estos momentos difíciles, tenemos que estar cerca de la gente», coincidieron.



La recorrida de los legisladores comenzó en Paraná con diferentes actividades con vecinos y referentes, luego se trasladaron a Villaguay para recorrer empresas del Parque Industrial y cerraron la jornada en Concordia con un encuentro con la militancia.

«Tenemos la obligación de sostener en el tiempo esa llama de esperanza que se encendió en la gente con el triunfo de noviembre del año pasado, y tenemos que estar a la altura de las expectativas”, sostuvo Frigerio en conferencia de prensa en la capital provincial.

“Tenemos que tener la responsabilidad que no tiene el oficialismo y hablar de los problemas de la gente, de lo que le quita el sueño a los entrerrianos. No podemos desviarnos ni un minuto de eso porque si nosotros somos como el kirchnerismo, si somos el espejo de lo que hacen ellos, que se pelean todo el día, que discuten por la lapicera, que discuten para sacarse el lazo de la responsabilidad de habernos llevado a este lugar, qué les queda a los ciudadanos”, se preguntó.

Y reflexionó: “Esta responsabilidad incluye no contestar agravios ni ataques personales, incluye seguir en esta línea de ofrecerle a los argentinos algo superador a todo lo vivido: superador de lo que ofrece hoy esta versión del kirchnerismo –que probablemente sea de los peores gobiernos que hemos tenido- pero también superador de nuestra experiencia, para que habiendo aprendido de nuestros errores, busquemos qué cosas superadoras le ofrecemos ahora a los argentinos”, planteó.

“La gente necesita conocer qué vamos a hacer si después de 20 larguísimos años de un mismo signo político gobernando la provincia, apuestan por algo distinto. Tenemos que concentrar nuestra energía y nuestro tiempo para darle a la gente una propuesta superadora a lo que se está viviendo, que es probablemente uno de los momentos más tristes y de mayor angustia en la República Argentina”, aseveró Frigerio.

Vidal: «Queremos darle una alternativa a los argentinos»

“Para hacer bien mi trabajo tengo que estar cerca, escuchar y conocer las realidades de toda la Argentina que son tan diversas”, definió Vidal al hablar con la prensa de su permanente recorrido por las provincias, pero también reconoció que “es imprescindible que para el año que viene consolidemos una alternativa de gobierno, un equipo con un plan serio y consistente que le permita volver a creer a los argentinos que no estamos condenados a esto”.

“No solamente queremos darle una alterativa a los argentinos para el gobierno nacional sino también en cada una de las provincias y municipios, y hacer que este equipo sea cada vez más grande. Hoy Juntos por Entre Ríos tiene 15 fuerzas que lo integran y tenemos que lograr que sean más y que los argentinos que nunca han hecho político se involucren y sean parte de este cambio que estamos proponiendo”, aseveró.

“No tengo dudas de la honestidad de ninguno de los miembros de Juntos por el Cambio”, aseguró y agregó: “Este es un momento muy difícil de Argentina, en julio tuvimos la inflación más alta en 20 años, al recorrer el país siento y veo mucha angustia, incertidumbre, mucho desánimo y nuestra primera responsabilidad es estar a la altura de esos sentimientos y mostrarles que los entendemos y que estamos cerca y que no estamos preocupados por nuestras propias peleas personales”.

“Nuestra prioridad tiene que ser tener listo un equipo y un plan para resolver los problemas que angustian a los argentinos. Somos un espacio que va a mantener la unidad porque somos conscientes de la responsabilidad que tenemos más allá de las tensiones o diferencias que pueda haber entre nosotros; y seguir estando cerca de la gente y no involucrarnos en situaciones que lo único que hacen es profundizar el desánimo de los argentinos sobre la política”, sentenció.