En ese contexto comentó que se reunió con productores de la zona y analizó: “El malestar del sector surge por la falta de conocimiento que tiene el gobierno nacional respecto de lo que es el campo, lo que significa producir, los riesgos que uno asume produciendo. La sequía, el exceso de agua en algunos momentos, los precios, los impuestos, el tipo de cambio, son todas cuestiones de mucho riesgo para quien asume la inversión y el trabajo de todos los días en el campo y que el gobierno nunca toma en cuenta a la hora de aplicar sus políticas públicas. Por el contrario, cree que puede seguir tirando de la cuerda, tensionando, seguir aumentando impuestos y retenciones. Y el campo lo que le dijo al gobierno nacional con todas las letras es basta, hasta acá llegaron, no hay margen para aumentar los impuestos”.

Al tiempo que reiteró: “Tiene que entenderlo el gobierno nacional y los gobiernos provinciales: no hay margen para seguir aumentando los impuestos. Por el contrario, tenemos que darle alivio impositivo a nuestra gente y a los sectores de la producción”. Y advirtió que “no hay otra forma de encarar el futuro que no sea a partir de la disminución de la presión impositiva, para lo cual el Estado también tiene que revisar para adentro cómo gasta, dónde gasta, qué gastos no le llegan a la gente, qué gastos están vinculados a la política, y cortar con esos gastos para dar espacio a una reducción impositiva que es el primer paso para empezar a revertir esta historia”.

Finalmente cuestionó: “La guerra supuestamente era contra la inflación pero terminó siendo contra el campo, otra vez contra el que produce, contra el que se levanta temprano para generar riqueza y para generar los dólares que necesita la Argentina. Es el sector más competitivo que tenemos y hay un gobierno que no lo entiende, que lo oprime, que le pone la pata sobre la cabeza y no lo deja crecer ni desarrollar ese enorme potencial”.