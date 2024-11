- Publicidad -





La Coalición Cívica (CC) denunció un pacto del oficialismo para que Cristina Kirchner sea candidata. “Hay pocas personas que estén doblemente condenadas y quieran permanecer en el poder”, expresó el sector que buscaba tratar la ley, mientras que el PJ apuntó contra Lospenatto: “Se quebró en su discurso porque su sueño húmedo es que desaparezca el peronismo”.

Con la notoria ausencia de 8 diputados de La Libertad Avanza, fracasó por segunda vez por falta de quórum en la Cámara de Diputados la sesión impulsada por el bloque Pro para tratar el proyecto de ley de ficha limpia, que busca impedir que personas condenadas por corrupción en segunda instancia -como Cristina Kirchner– no pueden ser candidatas a cargos nacionales.

A las 10.31, con 116 presentes, el titular del cuerpo, Martín Menem, dio por caída la sesión. La semana pasada, los impulsores de la reunión se habían quedado a las puertas por uno, con 128 sentados en sus bancas, mientras que este jueves faltaron 13.

Además de ficha limpia, el temario incluía otro proyecto impulsado por el Pro sobre cuestión electoral: el régimen de votación de los argentinos que residen en el exterior, con la posibilidad de recuperar el voto por correo postal. Ambos casos requerían para su votación una mayoría absoluta, también de 129, por tratarse de cuestión electoral.

Los otros dos proyectos del temario tenían que ver con una ley sobre reincidencia y reiterancia, enviada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en abril pasado; y una iniciativa para instaurar el juicio en ausencia, también impulsada desde el Gobierno, publicó Parlamentario.

Broncas

Alfredo De Angeli (senador nac-PRO ): “La impunidad es muy poderosa. Desafortunadamente la democracia en Argentina sigue muy enviciada. La ley de Ficha limpia es necesaria para impedir que los corruptos metan la mano en la política”.

Francisco Morchio (diputado nac-Encuentro Federal): “Veo con mucho fastidio lo que pasó hoy con Ficha Limpia. Hay pocas personas que estén doblemente condenadas y quieran permanecer en el poder. Ese «nombre y apellido» hizo que muchos nos involucremos en política ante los atropellos. No seamos indiferentes con la corrupción”.

Beltrán Benedit (diputado nac-LLA): “UxP lo hizo de nuevo, no dio quorum. Está claro quién está a favor de la corrupción, ¿no?”.

Atilio Benedetti (diputado nac-UCR): «ESTUVE EN EL RECINTO PARA VOTAR FICHA LIMPIA Del otro lado quedaron los que especulan electoralmente o los que no quieren terminar con la corrupción, esos no estuvieron. MI compromiso es con la gente, porque para la sociedad argentina la corrupción es el segundo problema más importante. Hay que tener ficha limpia para ganarle a la corrupción definitivamente, y no especular con si estará o no Cristina para tener más rédito político».

Fiestas

Tomás Ledesma (diputado nac-UP): “¿Vieron que lo de ficha limpia era solo para proscribir a Cristina y por el cagazo de que les gane de vuelta?”.

Juan Manuel Huss (ex diputado provincial-PJ): “Lospenatto se quebró en su discurso porque su sueño húmedo es que desaparezca el peronismo, como no alcanza con sus medios, sus constantes mentiras necesitaban este bochorno jurídico y político de ficha limpia. Será en otra oportunidad”. (APFDigital)