El pasado sábado, en la ciudad de San José, se reunió el Consejo Directivo de la Federación Entrerriana de Fútbol.

La fecha y el lugar fueron elegidos para acompañar la celebración del 98vo. Aniversario de la Liga Departamental de Fútbol de Colón.

Así, en el Salón del Bicentenario, dirigentes de todas las Ligas provinciales se hicieron presentes para debatir y resolver temas relacionados con la actividad deportiva de la Federación.

La mesa principal estuvo encabezada por Nelson Casis y Federico Almada, presidente y secretario de la entidad, entre otros. Además se contó con la presencia del intendente local y del Secretario de Deportes del Gobierno de Entre Ríos.

Allí se trataron temas en general para luego dar paso a diferentes reuniones en los que cada departamento disertó sobre los temas de su competencia.

En lo que respecta al fútbol mayor, Casis sostuvo que “las dos principales competencias que tenemos a futuro son la Supercopa, que se disputará por primera vez en la historia y en la cual tenemos puesta mucha expectativa, y por otro lado se viene una nueva edición de la Copa Entre Ríos. La Supercopa está encaminada en lo deportivo y estamos trabajando en el cierre con algunos sponsors como para darle forma y fecha de disputa”.

En el plano institucional, el presidente se refirió a dos aspectos importantes como lo son el convenio logrado con la Policía de Entre Ríos y la ratificación por parte de la Secretaría de Deportes del Gobierno provincial del apoyo económico mensual para con la Federación como lo viene haciendo desde hace muchísimo tiempo.

Asimismo, confirmó que una de las políticas de gestión será la de seguir capacitando. En este aspecto, quedó confirmado el ciclo de charlas para dirigentes deportivos, que estará a cargo del abogado especialista en derecho deportivo Fernando Spiazzi, comenzará este viernes 3 de junio.

Fútbol Femenino

Una vez concluida la presentación de los presentes, los dirigentes vinculados al Departamento del Fútbol Femenino se redirigieron al primer piso del Salón, donde desarrollaron su propia reunión.

Allí, se acordaron diferentes actividades que se impulsarán desde esta rama de la Federación. Luego de concluida la reunión, se supo que los temas más importantes que quedaron definidos son los siguientes:

– Torneos Provinciales de Selecciones (Sub 16-Sub 14-Sub 11)

– Se comenzarán a disputar por eliminación directa por cercanía geográfica, para evitar grandes erogaciones económicas a las Ligas.

– Copa Entre Ríos

– Se estaría disputando a partir del mes de octubre. Cada Liga dispondrá de cuatro plazas para la disputa del torneo.

– Torneos Alternativos

– Estará destinado a aquellos equipos que no participen de la Copa Entre Ríos. La idea es realizarlo de manera regionalizada, por un lado los equipos de las Ligas de la costa del Paraná y por otro, los del Uruguay.

– Copa Federal

– Cada Liga tiene tiempo hasta el 6 de junio inscribir un equipo para la fase clasificatoria al certamen organizado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino.

Infanto Juvenil

El Departamento presidido por Marcelo Grané se reunió en las instalaciones del Club Social y Deportivo San José, donde se debatieron y se sacaron conclusiones sobre varios temas importantes, los cuales se detallan a continuación:

– Torneos Provinciales Juveniles de Clubes (Sub 17-Sub 15-Sub 13)

– Se comenzarían a disputar antes de la finalización del mes de junio. Dos plazas por Liga más el campeón de la edición 2021. Se jugarán fases clasificatorias en zonas de cuatro equipos. El campeón de cada categoría jugará ante el campeón de Santa Fe para determinar el representante de la región Litoral Sur en el Torneo Nacional organizado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino.

– Torneos Provinciales de Selecciones (Sub 15-Sub 13)

– Hay plazo hasta el 1 de julio para las Ligas que deseen inscribirse. La idea es disputarlo en un solo fin de semana en sede única, con la intención de no complicar a los clubes con la cesión de jugadores ni a las Ligas con la disputa de sus torneos internos. El campeón de cada categoría jugará ante el campeón de Santa Fe para determinar el representante de la región Litoral Sur en el Torneo Nacional organizado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino.

– Torneos Provinciales Infantiles de Clubes (2011-2012-2013-2014)

– Se realizó un balance de los torneos disputados en los primeros meses del año y que correspondían a la temporada 2021 y quedó abierta la inscripción para postulantes a organizar los certámenes de la presente temporada a partir de septiembre. Se realizarán con el mismo formato.

– Encuentros Provinciales Pre Infantiles de Clubes

– Se realizó un balance del primer encuentro realizado hace unos días en Gualeguay con la proyección de continuar con la realización de este tipo de eventos destinados a jugadores aún no federados en diferentes sedes de nuestra provincia.