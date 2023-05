- Publicidad -





La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados alcanzó un acuerdo trimestral del 30,8% en tres meses para Plantas Avícolas C.C.T. 607/10.

De esta manera, el acuerdo del 30,8% se pagará de la siguiente manera: 20% desde el 1° de mayo al 30 de junio y 10,8% desde 1° al 31 de julio, con una cláusula de revisión en agosto.

El Secretario General del Sindicato de la Carne, Elbio Schaab opinó que «Es un año difícil. Trabajamos mucho para llegar con soluciones a quienes representamos, porque la situación económica que se vive es compleja. La situación económica y social del país no es óptima, es una realidad palpable a diario. En ese contexto ha sido un año de muchas reuniones para ir llegando a través de las paritarias a sueldos de trabajadores que al menos no pierdan ante la inflación. Tenemos reuniones permanentes con la parte empresarial. Peleamos por no quedarnos atrás, es una inflación tremenda la que se vive. Seguimos gestionando para los trabajadores, estamos para acompañarlos y hacerlo de la mejor manera posible. Es nuestra función. Hay que cuidar el trabajo hoy, pero siempre apostando a estar mejor».