Familiares de Néstor Rodríguez, Brian y Ayrton Bertozzi -los jóvenes de Tabossi que fallecieron en un accidente cerca del acceso a Crespo por Ruta 12– se manifestaron frente a los Tribunales de Paraná para denunciar que al conductor que desencadenó la tragedia vial no se le realizó el control de alcoholemia a través de un análisis de sangre.

“Por qué al conductor, Maximiliano Zapata, no se le hace el análisis de alcoholemia; él fue el culpable, porque mi hijo venía por su mano y en un video se ve que él, siendo que es inspector de Tránsito, cruza en doble línea amarilla y los mata, porque transitaba a muy alta velocidad”, explicó a Elonce la madre de Brian y Ayrton Bertozzi, Carina Emeri.

Y continuó: “El médico policial, Damián Borgetto, no hizo el análisis de alcoholemia a Maximiliano Zapata; y al mes se los pidieron a mi hijo, siendo que él no fue el que causó el accidente, no mató a nadie”.

“Si mi hijo, siendo humilde, hubiera sido el responsable, ya estaría en la cárcel porque nadie hubiera pagado para que lo liberaran, porque somos una familia humilde”, lamentó la mujer y acusó que “Zapata está tranquilo en su casa”, mientras sufre la familia de los jóvenes muertos en el accidente. “Dónde está la Justicia, por qué siempre es contra los pobres”, cuestionó Emeri.

Los jóvenes se conducían en un VW Golf cuando se produjo el choque de frente contra un automóvil Toyota Corolla, en el cual se trasladaba una pareja de Paraná; ocurrió el domingo 7 de abril en el kilómetro 404 de la Ruta 12, cerca del acceso a la ciudad de Crespo. Según se supo tras la tragedia vial, el conductor del Corolla cruzó en doble raya amarilla en exceso de velocidad.

Emeri también acusó como responsable a la mujer que lo acompañaba, Agustina Sukmanowski Pintado, porque “por qué no le pidió que baje la velocidad siendo que es una zona de entrada y salida de vehículos, y en la ruta está marcado que hay que transitar a no más de 80 km/h”. “Por cómo quedaron los autos y los cuerpos de los chicos, Zapata no circulaba despacio”, sentenció la madre de los jóvenes muertos en el accidente.

“Ya no tenemos más fuerza; queremos que el asesino pague porque él salió a matar”, completó Miguel Ángel Bertozzi, padre de los hermanos fallecidos.

El 23 de julio termina la prisión preventiva -bajo la modalidad de arresto domiciliario- que se le dictó a Maximiliano Zapata y, según explicaron familiares de las víctimas, el hombre estaría tramitando el permiso de salidas transitorias para el comienzo de tratamiento de kinesiología. Las familias de los jóvenes se niegan a tal solicitud argumentando la posible fuga del acusado.

“La Justicia actúa lento, pero Zapata mató a tres personas”, reprochó Sofía Rodríguez, hermana de Néstor.

“Zapata los mató y nos da bronca que no le hayan hecho el análisis de sangre porque estaba en grave estado; y jamás se acercó a nosotros para darnos el pésame”, acusó. Y agregó: “Emiliano Enrique pelea por su vida y si bien está saliendo adelante, perdió a sus amigos en un accidente porque un asesino les arrebató la vida”.

En la oportunidad, la joven repasó la trágica historia familiar que la rodea: “En 2014 perdí a mi papá en un accidente de moto, el año pasado perdí a mi hermano y este año a mi otro hermano. Pedimos justicia porque venimos muy golpeados”. (Elonce)