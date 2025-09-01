- Publicidad -





Una jornada para elegir tu futuro en Valle María.

El viernes 12 de septiembre se llevará a cabo la Expo de las Carreras 2025 en el Polideportivo de Valle María, de 9.00 a 17.00.

La propuesta está destinada a estudiantes a partir de los 16 años y tiene como objetivo brindar herramientas e información para acompañar la elección vocacional y la preparación para el futuro.

Durante la jornada habrá charlas inspiradoras, una zona tecnológica con robótica, inteligencia artificial y realidad aumentada, además de stands de universidades e institutos terciarios. También se dictarán talleres de educación financiera y habilidades para el futuro, habrá orientación vocacional en vivo, actividades interactivas, trivias, sorteos y espacios creativos para redes sociales.

La Expo se presenta como una experiencia integral para que los jóvenes puedan explorar distintas posibilidades de formación, descubrir su vocación y proyectar su futuro.

El evento es organizado por el Área de la Juventud del Municipio de Valle María.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al correo [email protected] o seguir las novedades en las redes oficiales de la Municipalidad.