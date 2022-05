- Publicidad -





El ex intendente de Los Charrúas, Rubén Chaparro, firmó un abreviado por pagar más de $2 millones a una empresa que no había terminado obras viales y cloacales.

La vocal de Tribunales de Concordia, Carolina López Bernis, condenó a Rubén Chaparro, el ex intendente de Los Charrúas, a tres años de prisión condicional no efectiva y la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. El ex alcalde había reconocido que cometió el delito de peculado.

La pena contra el ex intendente fue acordada por el representante del Ministerio Público Fiscal, José Arias, y el abogado defensor del imputado, a través de un juicio abreviado.

El pasado viernes se había hecho la audiencia en la cual Chaparro ratificó los términos del acuerdo, por lo que confesó y asumió su responsabilidad y su culpabilidad en los hechos imputados por Fiscalía”.

En el marco de la misma causa aún quedan otros tres imputados, cuyo trámite continúa y que se encamina a un juicio que está fijado para agosto.

Según registró Diario Río Uruguay, son Ramón Segovia, el empresario que cobró la totalidad de una obra que no había realizado; el asesor letrado del municipio, Julio César Larrocca y Alexandre Emmanuel Doubña, maestro mayor de obra «que certificó falsamente las obras».

Los hechos

La acusación formal del Ministerio Público Fiscal describe que durante 2014 y 2015, el entonces intendente de Los Charrúas y su asesor letrado determinaron a Alexandre Emmanuel Doubña (director Técnico o fiscalizador municipal de las obras «Red Cloacal: Sector I» y «Saneamiento, cordón cuneta y badenes – Sector I»), junto a Chaparro, falsearan los certificados de obra y las planillas de certificación de obra correspondientes.

Eran obras llevadas a cabo en el marco del Programa «Más cerca».

La falsa certificación daba cuenta de un avance en tales obras que era por entonces inexistente. También se falsearon las actas de finalización de dichas obras “con el propósito de justificar la sustracción de dinero del patrimonio municipal de Los Charrúas”.

Mediante distintos cheques librados entre 2013 y 2015, se emitieron “ilegítimamente a favor de Ramón José Segovia” por un monto de $1.089.859 en relación a la obra «Red Cloacal: Sector I», y por $1.029.403 en la obra «Saneamiento, cordón cuneta y badenes – Sector I”.