La tradicional Estudiantina no solo volvió a teñirse de música y alegría juvenil. Este año, la celebración asumió un perfil político y social que excede lo festivo: Más de cinco toneladas de plástico recolectadas por estudiantes locales se transformarán en ladrillos PET, destinados a la construcción de nuevas aulas en la Escuela nº 105.

Entre el 17 de mayo y el 17 de septiembre, los jóvenes lograron reunir 5.076 kilos de botellas plásticas y 559 kilos de tapitas, en el marco del programa Eco-Challenge. Con ese material, el Parque Ambiental de Crespo producirá 6.345 ladrillos reciclados, que formarán parte de la obra proyectada en la Escuela Nº 105 “Patria Libre”.

La iniciativa se enmarca en el plan provincial “Botellas que construyen futuro”, una estrategia que combina educación ambiental, economía circular y obra pública. El objetivo político es claro: demostrar que los residuos, cuando se gestionan de manera inteligente, pueden convertirse en infraestructura para garantizar derechos básicos como la educación.

El impacto es doble. Por un lado, los estudiantes se convirtieron en protagonistas de una política pública ambiental, involucrándose activamente en la recolección de residuos. Por otro, lo recolectado se traducirá en infraestructura educativa, una demanda recurrente en la comunidad.

El desafío ahora es escalar el proyecto: para completar la construcción de las tres aulas, una sala de profesores y un módulo sanitario previstos en la escuela, se necesitarán 36.000 ladrillos PET. Los más de seis mil obtenidos en Crespo equivalen a cubrir una quinta parte de la meta, lo que deja en evidencia la necesidad de sostener y profundizar la campaña en toda la provincia.

La Estudiantina 2025, de este modo, trascendió lo cultural y recreativo para transformarse en un gesto político de responsabilidad ambiental y social. Una señal de que, cuando el Estado, la comunidad educativa y la sociedad civil trabajan juntos, las políticas públicas pueden convertirse en una herramienta de transformación concreta.

