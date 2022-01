- Publicidad -





«Piedra Noche» es la nueva película del cineasta de Crespo, Iván Fund, que se estrenó el pasado jueves en Cine Gaumont y CineAr Play.

El film, que ya se presentó en los festivales de Venecia, San Sebastián y Mar del Plata, tiene como protagonistas a Mara Bestelli, Marcelo Subiotto, Maricel Álvarez, Alfredo Castro y Jeremías Kuharo.

El director explicó que “el proyecto viene desde hace muchísimo tiempo, leí el guion original de Santiago Loza hace casi 10 años y enseguida me interesó. Es una historia muy dura y triste, porque habla de una pérdida, pero lo que me llamó particularmente la atención fue que tenía un elemento fantástico, originalmente era mucho más tenue, casi climático, pero para mi, era eso lo que atravesaba ese drama humano transformándolo en algo distinto. Pasaron muchos años hasta que pude comenzar el proyecto y en ese tiempo a la vez se me fue haciendo inevitable volver a conectarme con aquel cine que me hizo querer hacer cine, el de aventuras y ciencia ficción que inauguró mi amor por las películas, así que a la hora de encararlo y empezar a producirlo, fue evidente que para mí, la única manera posible de contar esa historia era abrazándola, cubriéndola y rodeándola con lo fantástico”.

Cabe acotar que Fund nació en San Cristóbal (Santa Fe) en 1984, pero durante muchos años vivió en Crespo, donde terminó la secundaria. Poco tiempo después se radicó en Buenos Aires, donde comenzó a desarrollar sus proyectos en cine, estrenando en 2005 su primer cortometraje.