La categoría Sub 18 de la Escuela Municipal de Crespo cumplió un gran desempeño en la ‘Copa de Oro’ de la Liga Provincial de Menores (LIPROME), que se jugó el sábado 6 y domingo 7 de septiembre en las instalaciones de Rowing y Quique, en la ciudad de Paraná.

Las chicas de la EMC finalizaron terceras, del certamen fiscalizado por la Federación Entrerriana de Voleibol. De esta forma lograron la clasificación a la Copa Argentina de Clubes, que se jugará en Chapadmalal (Buenos Aires) del 6 al 11 de noviembre.

En la fase clasificatoria, el sábado, las crespenses ganaron dos de sus tres compromisos. Primero perdieron ante el anfitrión Rowing (2-0). Luego superaron a Sportiva de Gualeguay (2-0) y a La Armonía de Colón (2-1).

El domingo, cayeron en semifinales ante Echagüe de Paraná (3-0). Mientras que, en el cotejo por el tercer lugar superaron a Paracao (2-0).

Un sueño cumplido. Gracias al esfuerzo, la humildad y el trabajo de todo el año, Crespo estará presente en el torneo más importante del país de voleibol.

Integraron el plantel: Sabrina Becker, Emilia Bernachea, Eugenia Martínez, María Eugenia Martínez, Belén Müller, Morena Ramírez, Lourdes Regner, Ana Sánchez, Trinidad Pérez, Maite Lell, Julieta Nichea, Juanita Viana y Alma Rau. DT: Matías Garay.

Posiciones finales de LIPROME Sub 18 ‘Copa de Oro’: 1º) Echagüe, 2º) Rowing, 3º) E. M. de Crespo, 4º) Paracao, 5º) Racing de Gualeguaychú, 6º) La Armonía de Colón, 7º) Larroque y 8º) Sportiva de Gualeguay.

• DOBLE TRIUNFO Y LIDERAZGO DEL CERTAMEN

El plantel masculino de Primera división de la Escuela Municipal de Crespo tuvo actividad en la Liga de Voley Paraná Campaña.

El domingo 7 de septiembre se disputó el quinto capítulo en las instalaciones de Unión Agrarios de Cerrito. Ahí los crespenses ganaron los dos compromisos que tenían fixturados, primero ante Oro Verde (2-1) y luego frente a Atlético María Grande (2-0). Estos resultados le permiten quedar como punteros del certamen.

El elenco de la EMC estuvo integrado por: César Schaab, Ariel Martínez, Alejo Britos, Juan Carrasco, Eric Engel, Ezequiel Elsesser, Germán Britos, Brian Mantovani y Nicolás Britos. DT: Matías Garay.

• TORNEO NACIONAL SUB 12 EN VALLE MARÍA

Durante el sábado 6 y domingo 7 de septiembre, los equipos de Sub 12 Inicial (azul y blanco) de la Escuela Municipal de Crespo participaron en el Torneo Nacional en Valle María.

El equipo blanco quedó en el 14º puesto. Mientras que, el azul se coronó campeón de la Copa de Bronce al vencer a Estudiantes de Paraná por 2 a 0 en el juego decisivo.

Crespo Azul: Kiara Arin, Geraldine Muñoz, Agustina Fehlauer Villaroel, Camila Folmer, Nahiara Torres, María Sione, Emilia Wertmüller, Trinidad Goette y Ludmila Porchneg. DT: Aixa Rey.

Crespo Blanco: Alma Dias, Ana Julia Schneider, Luna Geist, Juliana Olivo, Francisca Ramírez, Alma Marchesi, Valentina Haberkorn, Candela Bikaluk, María Paula Hergenreder. DT: Ignacio Leiva.

En esta misma competencia participó el equipo de Sub 12 avanzado de la Escuela Municipal de Crespo, quedando en el octavo puesto de la clasificación general en categoría Libre. Integraron el plantel: Valentina Prediger, Virginia Martínez, Paulina Busson, Sofia Figueroa Díaz, Helena Regner, Alfonsina Maneiro, Alfonsina Apelhans, Luana Serfas, Delfina Bernhardt, Sofia Randisi y Alma Wolk. DT: Mauro Holdstein.