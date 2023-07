- Publicidad -





Alojamientos de diferentes categorías, en las localidades de Villa Elisa, San José, Colón, Concepción del Uruguay, Chajarí, Concordia y Federación recibieron certificados de habilitación y homologación turística · Los mismos tienen una durabilidad de dos años y determinan diferentes tipologías de categorización de aquellas de más de tres estrellas

Las habilitaciones son otorgadas por la Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Turismo provincial. Este organismo es el encargado de la reglamentación de los alojamientos turísticos. La tarea se realiza en conjunto con los municipios, que son quienes establecen los vínculos con los prestadores de estos servicios.

En nuestra provincia, rige la ley 6.360 de Alojamientos Turísticos, que establece la obligatoriedad de los registros. Los mismos tienen una durabilidad de dos años y determinan diferentes tipologías de categorización de aquellas de más de tres estrellas, como apart, bungalows, hosterías, hotel boutique, entre otras.

Los alojamientos que completaron todas las formalidades son los siguientes:

Chajarí: Hotel Río, Cabañas El Hornero, Sueños de Termas.

Federación

Marisela, Federación Norte, Vento Apart, La Reserva Federación, Don Cacho, Río de los Pájaros, Bella Vista. La Esquina Escondida, Mis Girasoles.

Concordia

Pura Vida, Aires de campo, Del Valle; Hathor Hotel, Termal del lago, El Mburucuya, El Bicho Negro, Casa Nebel, Brisa termal, Amaris apart, Dakota, La Celmira, Establecimiento La Angélica.

Villa Elisa

La Calandria Apart, Mi sueño bungalows, Vertientes hotel, Centro de Jubilados y pensionados, Departamentos, Los Troncos cabañas; Luz de luna departamentos, Los Ángeles bungalows.

San José

Casas de Alquiler Temporario: Río de los Pájaros; Cata; Las Tias; Los Nietos de Julio y Delta; Manto de Estrellas; Patitas; Quien Diria; RyM; San José Bungalows; Tio Carocito; Aires de San José; Aromas del Alma; Balcones al sol; Don Árbol; Doña Edit; El Descanso 3; El Quincho; Gonza y Mile; Jireh; La Tranquera; Yogui; Grins; Nuestro lugar en el mundo. Apart Hoteles: Las Chiras; El Campito; Bosque Dorado; Sol de Belén.

Colón

La Retama y Hotel Paysandú.

Concepción del Uruguay

Apart Hotel Río Sol y Cabañas Santa Rosa de Lima