Desde el gobierno de la Comuna de General Racedo manifestaron su repudio por los hechos lamentables que se sucedieron en las instalaciones del Polideportivo.

En el lugar, desconocidos produjeron daños en distintos sectores, por lo que se trata de localizar a los vándalos que ocasionaron dichos destrozos.

“Dañan, no cuidan, no respetan lo que es de todos, para todos. Lo que con tanto esfuerzo se logra, lo destruyen sin pudor. El poli… lugar de asados, deporte, mates con amigos, cursos, talleres y festejos. No hay necesidad de romper”, expresaron desde el gobierno local.

Más y mejor iluminación

Se comenzó con la colocación de las 21 luminarias LED en las nuevas columnas que se sumaron al alumbrado público de la localidad.