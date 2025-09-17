- Publicidad -





La Comisión Organizadora del Carnaval de Hasenkamp confirmó las fechas de la próxima edición. Para la edición 2026, se establecieron 6 sábados de carnaval, que se celebrarán desde el 10 de enero hasta el 14 de febrero.

El Carnaval en esta edición ofrecerá noches repletas de espectáculo, donde las comparsas Marumbá y Malibú cautivarán a los espectadores en las siguientes fechas: 10, 17, 24 y 31 de enero, y 7 y 14 de febrero.

Por otra parte, a partir de esta edición, la Prof. Fabiana Battisti asumirá el cargo de presidente de la Comisión de Carnaval. Ricardo Matteoda continuará desempeñando su función como vicepresidente.

Las comparsas Marumbá y Malibú, ya se encuentran trabajando en el espectáculo que brindarán cada noche de enero y febrero, con una puesta en escena que se supera cada año.

Los canales oficiales de comunicación son: Instagram: @carnavalesdehasenkamp, Facebook: Carnavales de Hasenkamp, Web: www.carnavaleshasenkamp.com.ar