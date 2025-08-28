- Publicidad -





La Municipalidad de Crespo reconoció la labor de todas las personas que se desempeñan en los medios de comunicación locales (radiales, gráficos, televisivos y digitales). Este año se tomó como referencia el miércoles 27 de agosto, oportunidad en la cual se conmemora el ‘Día de la radiodifusión en la Argentina’.

El encuentro de las autoridades locales, con periodistas, locutores, redactores, camarógrafos, guionistas, publicistas, operadores, diseñadores y administrativos, se realizó en el Auditorio Municipal ‘Eva Perón’.

En la oportunidad efectuó palabras de bienvenida el intendente Marcelo Cerutti, quien agradeció a los medios “por el trabajo que realizan todos los días” difundiendo los diferentes acontecimientos que se producen en nuestra ciudad y destacó “el nivel con el que lo llevan adelante, elaborando productos de calidad y posicionando también a Crespo”.

En tanto que Nicolás Dorsch (responsable del Área de Prensa y Comunicación), remarcó la importancia y el rol que cumplen los medios periodísticos. Con respecto a la celebración, denominada ‘Voces que unen’, recordó que este año -para el 137º aniversario de Crespo- se hizo una transmisión especial en cadena con la participación de integrantes de las distintas radios. Ese programa salió el aire en las frecuencias locales, también en televisión y plataformas digitales. “Las voces son importantes, porque cuentan en cada jornada lo que pasa en nuestro Crespo lindo”.

Reconocimiento especial

En esta ocasión se premió a FM Estación Plus 94,3 mhz que celebró 25 años de aporte a la comunicación local y regional.

La radio se construye con voces, pero también con compromiso y trayectoria. Desde sus inicios, el 12 de junio del año 2000, FM Estación Plus ha acompañado a la comunidad de Crespo con una programación variada, de calidad y siempre atenta a los intereses de su audiencia.

A lo largo de estos 25 años, la emisora se ha destacado por su compromiso con la información responsable, el entretenimiento y la cercanía con la gente, transmitiendo en vivo los principales acontecimientos de la ciudad y la región, así como también campañas solidarias, actividades culturales, deportivas y de interés general.

Con una identidad que se fue construyendo junto a sus oyentes, FM Estación Plus supo adaptarse a los cambios tecnológicos y a las nuevas tendencias, sin perder nunca la esencia de estar cerca de la comunidad. Además de su programación radial, hoy complementa su labor con un sitio digital de noticias consolidado como una fuente confiable de información.

Su trabajo también fue reconocido en numerosas oportunidades, recibiendo distinciones como la Cinta Azul de la Popularidad, el Supremo en Popularidad y premios nacionales como el Faro de Oro y la Gaviota de Oro, que destacan la labor de sus programas, conductores y equipo técnico.

FM Estación Plus es, sobre todo, un medio que supo ganarse un lugar en la vida cotidiana de los crespenses, acompañando cada jornada con noticias, música y compañía. Por todo ello, este reconocimiento, celebrando su trayectoria y el vínculo que, desde hace un cuarto de siglo, mantiene con nuestra ciudad.

Javier Fontana, director del medio distinguido, agradeció a cada persona que está actualmente en la emisora y a aquellas que pasaron por Estación Plus en este cuarto de siglo, “aportando lo suyo, su granito de arena para este emprendimiento, dándole contenido a la programación de la radio, con el propósito de darle otro tipo de participación a la gente y al oyente para consolidarla y ser siempre una casa de puertas abiertas”.

La Radio en tu vida

La velada contó con palabras alusivas de comunicadores locales: Nydia Kanesín de Schmidt (FM Latina), Graciela Irusta (FM Estación Plus), Mónica Leiva (FM Sol), Ezequiel Carlson (FM Boing), Sergio Viola (Centro Radial, Televisivo y Periodístico de Entre Ríos), Santiago Schonfeld (FM Flash), Gustavo Werner (Paralelo 32 y FM Sol) y Alejandro Drescher (Centro Radial, Televisivo y Periodístico de Entre Ríos), quienes dejaron sus reflexiones ante la consigna: ¿Qué significa la radio en tu vida?

Los panelistas confluyeron en el mensaje, donde destacaron la importancia del trabajo comunicacional en beneficio de la sociedad crespense, con responsabilidad, ética, honestidad, respeto y profesionalidad.

Día de la radiodifusión en la Argentina

El Día de la Radiodifusión en la Argentina se conmemora el 27 de agosto. La fecha recuerda la primera transmisión de radio masiva en la historia del país y del mundo, ocurrida en 1920.

Fue gracias a la iniciativa de un grupo, conocido como ‘Los locos de la azotea’, jóvenes soñadores que realizaron la transmisión radial desde la terraza del Teatro Coliseo en Buenos Aires. Aquellos pioneros, abrieron un camino que se fue consolidando con el tiempo, hasta convertir a la radio en lo que es hoy: una compañía inseparable, una herramienta de información, cultura y cercanía con la comunidad.

Por eso, cada año recordamos esta fecha y destacamos el rol fundamental de la radio en nuestras vidas. No sólo como un medio de comunicación, sino como un puente que nos conecta, nos informa y nos emociona.

