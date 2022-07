- Publicidad -





El candidato de la Lista N°5 Unidad Docente propuso suspender las elecciones hasta tanto se aclaren algunos aspectos que les impide participar de la renovación del directorio. Anticipó que se hará una presentación judicial

Oscar Reato, dialogó con SOLNoticias al respecto de las próximas elecciones del nuevo directorio de la Obra Social IOSPER. El docente, que integra la Lista N°5 Unidad Docente, adelantó que las listas a las que se les impide participar de las elecciones solicitarán en conjunto la suspensión de las elecciones.

- Publicidad -





Reato comentó que la actual junta electoral de la Obra Social ha realizado innumerables irregularidades. “Hemos planteado el recurso correspondiente frente al gobernador, porque es la última instancia que tenemos en el marco administrativo”, dijo. El docente opinó que la irregularidad más grave es la no aceptación de la candidatura, “esa es la situación más compleja porque no es una lista sino seis que están en la misma condición de no habérsenos permitido participar de la elección por un hecho absolutamente administrativo que es avalar una lista”.

Detalló que pese a haber solicitado a través de una nota formal como corresponde administrativamente la explicación sobre la falta de avales para participar de las elecciones, nunca tuvieron una respuesta efectiva. “Nunca se nos entregó la documental correspondiente, no tenemos certeza del porqué. Solamente dicen que no llegamos al piso del 3%. No se entregó para corroborar si era doble firma, de otro agrupamiento, o si podría haber una cuestión legal si hubiera firmado en las dos listas cruzadas y hubiera habido alguna falsificación, lo cual nosotros no tuvimos posibilidades de chequear. Habría que hacer peritajes y nosotros no tuvimos posibilidades de eso, eso es lo que le demandamos a la junta”.

También dijo que según la ley provincial desde la oficialización de las listas hasta la elección hay un mínimo de 30 días, “acá se oficializaron el 14 de junio con una elección el 6 de julio, pero además la ley electoral dice días corridos y acá se tomaron días laborables”.

La semana pasada se movilizaron frente a la SEDE de Iosper donde demandaron la transparencia de la actuación de la junta electoral, solicitaron una nueva convocatoria y también la urgente reposición o cumplimiento de las prestaciones que no se están brindando en la actualidad. “No puede pasar un día más sin que estemos sin prestaciones, la más sensible de todas es odontología, pero ahora también la federación médica, los prestadores nucleados en la FEMER han planteado que si no hay una urgente atención de su planteo estarían también con riesgo de corte”, dijo.

Propuestas

Las listas eran diecinueve, pero en éste momento solo quedan en competencia trece listas de los siete agrupamientos. “Los agrupamientos legislativo, judicial y el docente en el cual nosotros estábamos incluidos solamente quedan con una lista, por lo tanto sacando un voto pasan la instancia y ahí no se renuevan, se repiten. En el caso del judicial va por doce años y en el docente por ocho”, explicó.

Reato explicó que la propuesta en la que trabajaron con su agrupación tres meses se planteó luego de haber recorrido las escuelas de la provincia y haber hablado con los trabajadores de la educación. “Sufrimos la situación de la obra social porque es la atención de salud que tenemos, nosotros aportamos todos los meses para tener una cobertura de salud. Lo que pretendemos es tener una salud de calidad en la prestación de la obra social. Hay como cuatro o cinco especialidades que hace mucho tiempo no son cubiertas, neurología, psiquiatría, psicología, otorrinolaringología”.

Según consideró, todas las situaciones que se plantean en la obra social buscan fortalecer la gestión, por eso es tan necesaria ésta elección, “daría posibilidades de oxigenar la obra social con gente nueva que venga a hacer planteos innovadores y también agilizar la gestión, el sistema institucional”. Se busca lograr que el afiliado pueda acceder en forma práctica al servicio, ya sea solicitando una orden o accediendo a cualquier servicio que le preste la obra social. “Saber que costo tiene, que prestaciones hay, todo eso debe estar en la página, como deben figurar en la página web todos los movimientos que hace la obra social, incluidos los salarios de los directores de los cargos jerárquicos”, opinó.

Desde la lista también plantean cubrir al 100% aquello a lo que necesiten acceder los afiliados que sufran de alguna discapacidad, “son servicios que le corresponde al afiliado por ley”, dijo.

Otra de las propuestas es la generación de dos policlínicos. “La salud del afiliado tiene que estar integralmente atendida y para eso planteamos dos policlínicos, donde ingresas en un día y tenes desde los estudios, el diagnóstico, hasta el tratamiento si fuera necesario. Eso pensábamos si Iosper está en condiciones de hacer, de poder generar uno en la costa del Paraná y uno en la costa del Uruguay”, detalló.

Desde Unidad Docente también plantean la formación, la actualización y un buen trato hacia los trabajadores, para que a su vez vuelva en buena atención al resto de los afiliados. “Por supuesto desterrar el maltrato y la persecución a los trabajadores, los representantes de los trabajadores que hacen eso no son trabajadores, por eso hay denuncias y sentencias, el actual presidente tiene una sentencia por maltrato laboral y de género contra trabajadores de una agencia de Gualeguay, eso tiene que desterrarse, el trabajador tiene que tener tranquilidad en su lugar de trabajo”, dijo.

Con respecto a la prevención, otra de las propuestas, dirigida a los adultos mayores es gestionar viajes vía turismo social, para ayudar en el tema de la salud de ese sector, “hay muchísimas cosas para hacer y en muchos casos y con costos muy bajos o cero costos, lo que hay que hacer muchas veces es levantar el teléfono y hacer el trámite correspondiente”.

Por último planteó como problemática la atención en las agencias. Según consideró el entrevistado, para que eso se pueda ir corrigiendo los directores tienen que estar en las agencias , “tienen que salir de la comodidad y recorrer las agencias periódicamente, no cuando hay elecciones, hablar con los trabajadores, ir a ver como atienden , inclusive irse a un prestador a una clínica a ver cómo se está a atendiendo al afiliado al Iosper, esas funciones son parte de la tarea del director, poder acompañar todo aquello que es el fortalecimiento de la obra social , saber las condiciones y la calidad de la salud que se presta es parte de su gestión”, opinó.

Avales

Ante la pregunta sobre la necesidad de avales para presentarse en las elecciones, Reato dijo que se están solicitando más a menudo desde los partidos políticos, que no haya más avales, “porque no deberían ser la forma de eliminación de una lista”. El docente dijo que un aval permite simplemente que pueda presentarse una lista. En ese sentido dijo que en las elecciones cuando hay internas abiertas se les da un plazo a las listas para que se pueda corregir lo que sea necesario. “Un aval no debe ser eliminatorio, el que elimina al candidato es el votante”, dijo.

Para finalizar adelantó que la lista que integra, Unidad Docente, se encuentra trabajando con las otras seis listas que quedaron afuera de las elecciones en una presentación judicial en conjunto donde solicitarán la suspensión de las elecciones.

SOLNoticias