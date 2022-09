- Publicidad -





El acto eleccionario se llevará a cabo el miércoles 7 en la Escuela 54. También habrá una urna volante. Los afiliados activos y pasivos podrán votar entre las 8:00 y 18:00. Por Entre Ríos se presentan tres candidatos de AGMER

El 7 de septiembre, de 8:00 a 18:00, se llevarán a cabo las elecciones generales de Ctera. Los candidatos por Entre Ríos son Fabián Peccin, candidato a Proc. Secretario Gremial por Educación, los candidatos a revisores de Cuentas Leandro Nicolás Pozzi y Natalia Zucol por AGMER Entre Ríos, quienes mantuvieron una charla con SOLNoticias. Se refirieron a las propuestas del sector y los aspectos que deben modificarse para alcanzar una mejor educación.

Fabián Peccin comenzó diciendo que están promoviendo la Lista Violeta Celeste a nivel nacional, para continuar la conducción de Ctera con la candidata, Sonia Alesso la actual Secretaria General y que va por la reelección, junto a la secretaria gremial Angélica Graciano, la secretaría general por Entre Ríos, “actualmente soy Proc Secretario de Educación de la junta ejecutiva de Ctera y en esta oportunidad, la provincia de Entre Ríos me ha propuesto como Croc Secretario Gremial”, detalló.

Peccin explicó que los principios de la Lista Violeta Celeste están basados en la defensa de los derechos del trabajador de la educación, en el resguardo de la educación pública para todo el pueblo, pública gratuita, laica, popular, inclusiva, “peleamos por las condiciones laborales de los docentes, por el financiamiento para la escuela pública, por la defensa de la educación para todos los alumnos y alumnas y en eso disputamos siempre recursos, no solo para salario, disputamos recursos de producto bruto interno del país para que se destine a educación y de ese producto bruto interno salario es una parte, el resto es infraestructura, creación de nuevas escuelas, construcción de nuevas escuelas, programas que van a la par de la inversión educativa, el material que se acerca a las escuelas para la información y formación, libros para los alumnos, la cuestión de la informatización, y el equipamiento en cuanto a las netbooks”.

Al respecto del Plan Conectar Igualdad dijo que “en un momento se pone en vigencia y viene luego un gobierno y los quita, y ahora este gobierno está haciendo un ajuste en éstos días, la Ctera ha expresado su repudio a éste ajuste que va a hacer el gobierno nacional a través del ministerio de economía y que va a caer sobre las netbooks que se distribuyen en las escuelas, que son material e insumo necesario, es una herramienta necesaria, tanto para aprender como para enseñar, tanto para los alumnos para aprender, como para los docentes, por eso la formación docente, continua y en ejercicio, es formación con inversión”, y agregó que desde Ctera exigen al Estado todo eso para que forme a los docentes en todo lo que va apareciendo. Consideró que distribuir netbooks en las escuelas para poner la tecnología al alcance de los alumnos, tanto del que más tiene como del que no tiene, es proyectar igualdad en la sociedad, atender las diferencias y aportar para que todos tengan las mismas posibilidades para aprender, ”eso es parte de la política gremial que defendemos, llevamos adelante”, dijo.

Se necesita ampliar el presupuesto para una mayor inversión en edificios escolares

Insistió en que desde Ctera se sigue disputando más inversión, promueven una nueva ley de fondo de financiamiento educativo, que pase del 6% actual al 10%, un 8% para la educación obligatoria y un 2% para la educación universitaria y superior, ya que hoy en día sale todo del 6% de ese PBI, y la mayor cantidad de recursos va a parar a las universidades públicas, “no estamos diciendo que no corresponde, estamos cuestionando la distribución, por lo tanto exigimos un 10%. El 8% para la educación obligatoria desde nivel inicial, hasta la educación secundaria y el 2% para la universidad y los institutos para la formación docente que es recursos que vienen en parte del PBI”, aclaró.

El candidato también expresó que todo esto conforma el sistema educativo, se necesita formación en ejercicio para todos y formación para los alumnos en condiciones dignas. Desde Ctera se lucha por esas condiciones dignas, para que se creen nuevas escuelas, para que se refaccionen, se amplíen y todo lo que conlleve a elevar la calidad de la educación.

Sobre las jornadas completas, Peccin mencionó que desde que se sancionó la ley de educación nacional, quedó establecido en el año 2005/2006 en la ley que las escuelas debían ser en su mayoría de jornada completa, aparecen primero en Entre Ríos con talleres de 40 a 80 minutos, en algunas escuelas a contra turno, y luego aparece en el año 2011 una propuesta y en el año 2012 se materializa con la jornada de doble escolaridad, la escuela NINA. Se le amplió la jornada a los alumnos para que permanezcan más tiempo en la escuela para aportar mayor calidad a la educación, “eso debió seguir en ritmo constante, y en ese ritmo constante de la inversión del pbi se iba avanzando, incorporando más escuelas Nina hasta el 2016, 2017, que se frena. Aparecen otras decisiones políticas y se suprime parte del PBI”, dijo.

Pero a partir de la reunión del consejo general de abril de este año se decidió avanzar con la jornada extendida, “como sindicato y como docentes reafirmamos en la ley de educación que las escuelas deben ser de jornada completa. Entendemos que es parte del proceso de la calidad de la educación, entendida como un proceso que tiene que ir acompañado de formación para luego estar en las escuelas y poder permitir el bagaje a los alumnos. Esto es parte del análisis general que nosotros entendemos por donde va el sindicato, nuestra lista celeste violeta”, comentó.

Por su parte, Leandro Nicolás Pozzi, habló al respecto de las paritarias. “Cuando nosotros hablamos de los acuerdos paritarios no hablamos solamente de una discusión económica, hay otra paritaria es la de infraestructura en donde hay un acuerdo paritario en donde dice las condiciones que deben tener todos los edificios que dependen del consejo general de educación. Y hay una paritaria de condiciones laborales en donde planteamos la extensión de la jornada que hoy se llama jornada escolar de la nueva escuela primaria que tiene que ver con discutir cómo salimos de la pandemia, y como esa escuela pública que tiene que recuperar un rol central en la agenda política”, detalló.

También comentó que en la próxima reunión, Ctera va a tratar la cuestión de los edificios escolares. “Hay muchas escuelas que están funcionando con jornada extendida como escuelas NINA que todavía tienen pendiente sus expedientes para tener su salón de usos múltiples, las aulas que están necesitando, los espacios extra áulicos porque en esto de lo que estamos pensando una escuela que tenga que ver con las nuevas formas de relacionarse, con la tecnología”, explicó.

Pozzi agregó también que desde Ctera están dando un marco al concurso de oposición que está en curso en éste momento en la provincia para que los cargos directivos tengan la correspondiente estabilidad laboral, ya que según consideró, es algo que la escuela necesita para su buen funcionamiento, “el primer nodo de formación, es educación digital, allí dice que se tiene que garantizar la conectividad, por lo tanto lo que está planteado en la formación necesita de ese financiamiento. Y claramente nosotros estuvimos recorriendo escuelas de Crespo viendo esa realidad y nos llevamos eso también para llevar a la discusión paritaria”, explicó.

También destacó que la lista está compuesta por representantes gremiales de todas las provincias, y hay cuatro entrerrianos.

Por su parte, Natalia Zucol se refirió a la situación de la educación durante la pandemia. Explicó que fue un momento en que se evidenció la desigualdad que sufren las escuelas argentinas en la actualidad. “Quedó en evidencia esa enorme brecha digital que había entre aquellos que podían y que tenían en su casa internet, computadora, WIFI, y aquellos que se manejaban con el celular de los papás que apenas si tenían datos. Eso quedó evidenciado porque era una discusión que quizás llevábamos los docentes que trabajamos en distintas realidades educativas en distintas escuelas, y vemos esa realidad y quizás la sociedad entera no la veía”, explicó.

Además Zucol destacó que la pandemia también hizo ver el valor del docente en el aula, “no es lo mismo la maestra en el aula enseñándole que la mamó en la casa con toda su buena voluntad y disposición. Los docentes se pusieron al hombro la escuela pública, estuvieron recorriendo, iban a las escuelas, dejaban las tareas, daban clases por el teléfono, les desgrababan videos, se les daba la comida a aquellas familias que no tenían para comer y eso continuó. Tenemos que reconocer a nuestros docentes, que estuvieron a la altura de la circunstancias, dimos muestra que realmente estamos presentes, que queremos que nuestros alumnos aprendan y hoy valoramos eso en la escuela pública”, dijo.

Luego se refirió a las Evaluaciones Pisa y consideró que los resultados de esas evaluaciones son estandarizados, que no son todos los alumnos iguales y no todos necesitan lo mismo, “nosotros nos dedicamos a cada uno de una forma especial, y cada alumno va logrando las cosas en su tiempo. Las evaluaciones pisa arrojan solamente resultados”, consideró.

Cuestionamientos a las pruebas PISA

Fabian Peccin contó que Ctera ha manifestado tener oposición pública respecto a las pruebas PISA, las pruebas APRENDER y todas las pruebas que obedecen a una exigencia del Banco Mundial, de la Banca extranjera y demás, que según dijo, operan como poder factico del mundo en los distintos países. “Nosotros rechazamos de cuajo, pero no pudimos sacar de escena esa política que los gobiernos instalan como algo que otorga un dato estadístico, pero es un dato estadístico que se aleja de la realidad. Nosotros estamos planteando que la evaluación debe ser dentro de las instituciones. La prueba es la misma prueba de matemática que les puedo tomar a los alumnos del colegio más encumbrado como a los alumnos del colegio más humilde, por lo tanto ante esa prueba los resultados van a estar a la vista, quienes van a salir bien y quienes van a salir mal. Eso no sirve. Las pruebas tienen que ser en el contexto que está la escuela es para los alumnos y los docentes que les están enseñando”, dijo, agregando que no todos los alumnos aprenden de la misma manera y que las pruebas estandarizadas están hechas para una media que alguien determinó que el que la aprueba es excelente y el que no, deja de serlo.

Quiénes podrán votar

Para finalizar, Claudia Schira, la secretaria de la filial Crespo anunció que el próximo miércoles 7 de septiembre, el día de las elecciones va a haber dos urnas en la ciudad de Crespo. Una urna fija en la escuela 54, a donde pueden ir a votar de 8:00 a 18:00, durante todo el día en horario de corrido, y también habrá una urna volante recorrerá las escuelas de mañana y de tarde en distintos horarios. La urna volante no visitará todas las escuelas, por lo que ante la duda sugirió acercarse a la Escuela 54 a emitir su voto. Los votantes serán solo los afiliados a Agmer, activos o jubilados. Se deberá asistir con DNI. Para consultas podrán comunicarse al número 3434707308.

