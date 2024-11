- Publicidad -





La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia tendrá dos instancias para revisar la prisión preventiva dictada por Casación contra el ex gobernador Sergio Urribarri. Por un lado, analizará la decisión de la jueza Carola Bacaluzzo de rechazar el hábeas data. Por otro, recibirá por recurso extraordinario o por queja el planteo contra la decisión de Casación de enviarlo a la Unidad Penal 1.

Los vocales de la Sala Penal del Superior Tribunal Daniel Carubia; Claudia Mizawak y Miguel Ángel Giorgio tendrán que revisar el hábeas corpus interpuesto por la defensa del ex gobernador a fin de terminar con su detención preventiva.

El expediente judicial llegó a esta instancia luego de un complicado pasamanos judicial. La decisión de Bacaluzzo, jueza de Garantías, debe ser revisada por un juez de la instancia inmediata superior. Así lo determina la ley. Esto implicaba que un juez del Tribunal de Juicio debía abocarse al hábeas corpus.

Por sorteo, esta responsabilidad recayó en el juez Nicolás Brugo, quien se excusó por haber participado como fiscal en la investigación que terminó con la condena de Urribarri. Se hizo un nuevo sorteo y la responsabilidad recayó en Gervasio Labriola, quien se inhibió de entender por haber participado en alguna instancia de la causa. El tercer sorteado fue Alejandro Grippo, quien rechazó la excusación de Labriola y envió el caso al Superior Tribunal para su revisión.

En Tribunales recuerdan que, en diciembre de 2018, el juez Mauricio Mayer rechazó un hábeas corpus presentado por la defensa de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y también detenido en esta causa, a quien se la había dictado prisión preventiva por la causa de los contratos de la Legislatura. Al llegar al Superior, Carubia y Mizawak revirtieron la decisión y le ordenaron al magistrado de primera instancia que disponga su alojamiento en la Unidad Penal 1 pero en un lugar separado de quienes estaban condenados. Mayer cortó por lo sano y mandó a Aguilera a su casa con una tobillera electrónica.

Por otro lado, la defensa del ex gobernador presentará a última hora de este jueves el recurso extraordinario ante la Cámara de Casación Penal. El mismo Tribunal que envió a Urribarri a la cárcel deberá decidir si acepta o rechaza el planteo. Los abogados del ex mandatario presumen que esta definición no debería ir más allá de mediados de la semana próxima, ya que está en juego la libertad de una persona. En caso de que la acepten, el expediente será girado a la Sala Penal del STJ. Si no lo hacen, los defensores tienen la chance de llegar al máximo tribunal provincial a través de una queja. (APFDigital)