- Publicidad -





El 95% de la faena nacional ya se adhiere a la nueva normativa para mejorar la calidad y transparencia del sector cárnico.

- Publicidad -





Según datos recientes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el nuevo sistema de tipificación bovina ya se encuentra en plena implementación, abarcando el 95% de la faena nacional. Con esta iniciativa, 192 plantas frigoríficas en todo el país ya aplican el proceso de categorización de reses.

Cómo funciona el sistema

La tipificación bovina es un proceso que clasifica las reses al momento de la faena, basándose en tres criterios principales:

Sexo y edad del animal: Determina la madurez de la carne. Conformación: Evalúa la relación entre la carne y el hueso. Terminación: Mide la relación entre carne y grasa.



Esta herramienta no solo permite conocer la calidad de la carne producida en Argentina, sino que también establece un lenguaje común y estandarizado entre productores, frigoríficos y otros actores del sector, lo que fomenta la transparencia comercial.

Avance del cronograma y capacitación

La implementación del sistema avanza según lo previsto. Desde el 1° de septiembre, 46 establecimientos de la «etapa 2» se sumaron a la iniciativa. Estos frigoríficos, que faenan más de 1.000 animales por mes, ahora deben contar con personal capacitado. En lo que va del año, más de 440 personas obtuvieron su matrícula como tipificadores, gracias al trabajo conjunto entre el gobierno nacional, las provincias y las cámaras empresariales.

Próximos pasos

El 5% restante de la faena corresponde a plantas de menor volumen (etapa 3) y a aquellos establecimientos que aún deben adecuarse a la normativa. Desde la Secretaría de Agricultura destacaron que la tipificación es una herramienta clave para agregar valor a la cadena cárnica argentina y fortalecer todo el sector productivo.