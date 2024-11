- Publicidad -





Es el de dimensiones más importantes con la técnica de mosaiquismo. Lo inauguran el 5 de diciembre después de un año de trabajo. Estará Fernando Signorini, el profe que como profesional y amigo conoció como nadie el físico y el alma del ‘Diez’.

En Hernández se inaugurará el mural más grande realizado en homenaje a Diego Armando Maradona. Fue hecho por el artista entrerriano Néstor Medrano. Su realización llevó más de 12 meses, tiene 7 metros de altura por 5 metros de ancho y un sello distintivo de Entre Ríos.

El 5 de diciembre se inaugurará y se convertirá en el más grande del mundo en esta modalidad de trabajo. Está ubicado en la ex estación del ferrocarril y tiene 35 metros cuadrados. El intendente Luis Gaioli comentó que “Esto empezó hace un par de años atrás cuando por iniciativa de unos amigos y gente del deporte, propusieron realizar un mural en la características de mosaiquismo, y por lo que hemos averiguado, será el mural más grande en la modalidad, ya que no tenemos registro de que haya otro igual en el mundo. La obra consta de 5 metros de alto por 7 metros de ancho y va a estar emplazada en una de las paredes del ex ferrocarril, en el centro geográfico de la localidad”.

El artista entrerriano Néstor Medrano quien tuvo a cargo la obra, dio precisiones del trabajo realizado y destacó que “La obra demandó más o menos un año de trabajo. Consta de 70 placas y cada una de ellas tiene una medida de 0,50 centímetros por 1 metro. El hecho de hacer un boceto en escala me llevó un tiempo importante, para luego cortarlo y modularlo. Son varias imágenes de Diego y un ojo, por ejemplo, mide a escala, un metro cincuenta centímetros de alto. Son dificultades que uno tiene que resolver y un desafío interesante”.

Inauguración

El jueves 5 de diciembre se llevará a cabo la inauguración del mural y luego, en el Salón de la Cultura a las 20.00, se realizará una charla con Fernando Signorini, quien conoció como nadie el físico y el alma de Diego Maradona. Estuvo en los momentos más luminosos del jugador, tanto en Nápoles, como el seleccionado argentino.

El “Profe” como lo conoce todo el ambiente del fútbol o el “Ciego”, como lo llamaba cariñosamente Maradona, estará en Hernández para dar una charla dirigida a entrenadores, jugadores, dirigentes y público en general, con el objetivo de ofrecer una capacitación que aborde aspectos técnicos y humanos del deporte, reflexionando sobre el papel en la formación de valores y compartiendo su perspectiva sobre el fútbol en contextos locales y su impacto en el desarrollo de la comunidad.

A lo largo de su trayectoria, Signorini trabajó con dos entrenadores campeones del mundo como César Luis Menotti y Carlos Bilardo. Fue el histórico preparador físico de Maradona y de diversos futbolistas de renombre. En la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, fue el responsable de la preparación física de la Selección Argentina. Entrenó a jugadores de la talla de Javier Mascherano, Juan Román Riquelme, Carlos Tévez, Diego Milito, Sergio Agüero, Esteban Cambiasso, Gabriel Heinze, Vincenzo Montella y Jürgen Klinsmann, entre otros.