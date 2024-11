- Publicidad -





Lo dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa. “Estamos a favor, pero el proyecto necesita cambios”, señalo el vocero y agregó: “A nosotros no nos interesa polarizar con la doctora Kirchner”. Además confirmo que Milei dialogó con la diputada Lospennato y se “comprometió” a impulsar en una nueva versión de la iniciativa

El Gobierno negó un pacto con el kirchnerismo por el proyecto de ley Ficha Limpia. “No hay y nunca habrá un pacto con la corrupción. Esto implica que nunca habrá un acuerdo con Cristina Kirchner”, indicó el vocero presidencial, Manuel Adorni en una conferencia de prensa. De todos modos, remarcó que el Ejecutivo está a favor de la iniciativa de la diputada del PRO, Silvia Lospennato.

- Publicidad -





“Estamos a favor, pero el proyecto necesita cambios. No tenía los consensos de ningún espacio y no podía avanzar”, afirmó Adorni. “A nosotros no nos interesa polarizar con la doctora Kirchner”, agregó el portavoz. “El Presidente tiene una batalla política, económica y culturar y dentro de ella no queda fuera Ficha Limpia”, aclaró Adorni.

El vocero presidencial ratificó que el Javier Milei dialogó con la diputada Lospennato y se “comprometió” a impulsar en una nueva versión de la iniciativa. Además, el funcionario adelantó que el abogado Alejandro Fargosi asesorará al Presidente en el nuevo proyecto de Ficha Limpia.

Con respecto a los ocho legisladores de La Libertad Avanza que no se presentaron para tratar en la Cámara de Diputados el proyecto, Adorni aseguró que “no serán sancionados”. Se trata de Pablo Ansaloni, Maria Lorena Macyszyn, Carolina Piparo, Emilia Orozco, José Peluc, Santiago Santurio, Álvaro Gonzalez y Marcela Pagano que está con licencia por embarazo.

Lospennato aseguró que “confía en la palabra” del Presidente

La diputada del PRO y autora del proyecto Ficha Limpia, Silvia Lospennato ratificó este viernes que el presidente, Javier Milei, se comunicó con ella después del fracaso de la iniciativa.

“Yo creo en la palabra del Presidente, a riesgo de sentirme burlada, por eso voy a esperar a la reunión técnica”, sostuvo en declaraciones a radio Mitre.

La legisladora comentó cómo fue la conversación con el jefe de Estado. “Fue un chat, nada más. Yo voy a confirmar lo que dejó trascender el propio Presidente. Es lo suficientemente importante. Me dijo que apoyaba el proyecto de ficha limpia y quería que trabajáramos en un proyecto juntos”, relató.

Acerca de las especulaciones sobre un posible acuerdo entre el Gobierno y Unión por la Patria para bloquear Ficha Limpia, Lospennato advirtió: “Nuestro votante no va a tolerar ningún pacto con el kirchnerismo”. (APFDigital)