- Publicidad -





En la tarde del martes 16 de septiembre, el intendente Luis Gaioli recibió al Gobernador Rogelio Frigerio y a la vicegobernadora Alicia Aluani.

- Publicidad -





Se realizó una reunión de gabinete ampliada junto al intendente, la vice intendenta Claudia Morales y el gabinete local.

Fue una jornada de intercambio entre funcionarios locales y provinciales donde dieron a conocer las necesidades de la ciudad en cuanto a obras, gestión, seguridad y educación, para trazar objetivos que permitan soluciones para la comunidad.

El encuentro se realizó en el Salón Cultural, sumándose también el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, ministros del gabinete provincial y secretarios del ámbito local.

Temáticas tratadas

Durante la reunión se abordaron diversos temas vinculados a las necesidades más urgentes de la comunidad. En este sentido, Frigerio destacó que «las prioridades que nos marcó el intendente pasan a ser nuestras prioridades también. El intendente y su equipo son quienes mejor conocen las problemáticas de los vecinos, y eso lo tenemos que tomar como una base para avanzar en conjunto en la solución de los problemas».

Entre los temas tratados, se mencionó la necesidad de avanzar en obras de infraestructura como un pozo de agua, la mejora de accesos y la pavimentación de calles. Asimismo, se discutió la situación de recursos municipales que actualmente no pueden ser utilizados. «Vamos a trabajar para destrabar esos fondos, de modo que el municipio pueda destinarlos a obras que hoy son prioritarias», sostuvo el gobernador.

También asistieron los presidentes del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese; del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals; de Vialidad Provincial, Ezequiel Donda; y el senador departamental Rafael Cavagna.

El intendente Luis Gaioli destacó que durante el encuentro se realizaron «planteos de cuestiones administrativas y de obras necesarias para el desarrollo de nuestra localidad, como asfaltado y enripiado de un camino de acceso alternativo para el tránsito pesado».

Además, adelantó que para avanzar en esos temas se acordó mantener futuras reuniones con los responsables de las distintas áreas del ministerio.

Durante su visita, el mandatario recorrió la escuela N° 9 Félix Frías, el playón del polideportivo y la Biblioteca Popular La Vieja Estación, donde pudo dialogar con vecinos y referentes locales sobre las principales demandas de la comunidad.