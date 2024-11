«Los gobiernos lo que hacen es ver cuáles son las obras que quieren llevar adelante en lo que resta del año, que no es sólo hacer el asfalto a los consorcios sino que hay otras obras que son prioridades del gobierno que piensa llevarlas adelante el año que viene».

Cómo afecta la reducción de partidas nacionales

Aclaró que el presupuesto depende de lo que son las partidas tanto nacional como provincial las cuales han bajado durante el año aproximadamente un 20%. Agregó que no sólo bajó la coparticipación sino que también se redujeron las ayudas que vienen de Nación, «ahora el municipio se hace cargo de la ayuda para medicamentos porque eso desde nación no viene más, como así también pasa con el bolsón alimenticio. El municipio afronta eso, no se deja de brindar esa ayuda a las personas. Es una sábana corta, lo que se saca de un lado se pone del otro».