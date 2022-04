- Publicidad -





El Director General de Industrias y Parques industriales de Entre Ríos se refirió a la actual situación del sector. «Hoy la industria está pasando por una muy buena situación», aseguró. No obstante admitió que existe preocupación por las bajas en algunas actividades. Audio de la entrevista al funcionario

El Director General de Industrias y Parques Industriales de la provincia, Cristian Kaehler mantuvo un diálogo con SOLNoticias y habló de cómo se encuentra en la actualidad el sector industrial en Entre Ríos.

El funcionario comenzó diciendo que si bien la pandemia fue un todo un desafío, el Ministerio de Producción, al cual él pertenece, estuvo a la altura de las circunstancias, ya que se fueron habilitando todos los protocolos para que en ningún momento la industria deje de trabajar. «Pasada la instancia de la pandemia se recuperó el sector industrial totalmente y hasta ha crecido. Hoy la industria está pasando por una muy buena situación, han quedado algunas preocupaciones de lo que fue la baja en algunos sectores de la producción pero hoy está totalmente normalizada la situación industrial», dijo.

Al respecto del crecimiento y desarrollo en el sector destacó que han observado que la industria ha comenzado a prestar un poco de atención a lo que es la tecnificación, la tecnología, la innovación, «hoy en día se han comenzado a tramitar créditos y aportes de los programas nacionales y provinciales como para poder acceder a esa tecnificación y tecnología, es un momento en que la industria ha aprovechado para tecnificarse, aprender a ordenarse, aprender a trabajar en turno», consideró.

Kaehler explicó que la industria en Entre Ríos es un sector que está muy beneficiado porque el 80% de las industrias en la provincia no pagan ingresos brutos, las micro y pequeñas empresas están exentas de pagarlos Destacó que en ese sentido el gobernador Bordet ha aplicado un trabajo de ayuda al sector industrial importantísimo. «En la dirección que me toca estar tenemos un programa de promoción industrial que inclusive aquellas industrias que tengan pensado empezar su actividad industrial o crecer, la provincia les da una promoción y les da la exención en todos los impuestos provinciales, yo diría que hoy Entre Ríos tiene la mejor ley de promoción industrial del país, no pagar los impuestos provinciales durante quince años para un sector industrial, me parece que eso es uno de los parámetros que hoy la provincia le brinda al industrial para que crezca y haga lo que sabe hacer, generar valor agregado», informó. Resaltó que el industrial invierte en tecnología, en innovación, crece, piensa en agrandar su planta, en producir más y esa es una constante que se percibe en toda la provincia.

Parques industriales

Al respecto de los parques industriales opinó que la ciudad de Crespo tiene uno de los más importantes de la provincia con alrededor de 42 industrias y uno ve ahí el movimiento, la generación, la inversión, y que eso forma parte de la ayuda que la provincia constantemente trata de brindar, la promoción industrial.

En la provincia actualmente existen treinta y seis parques industriales, que son partes muy importantes del crecimiento y el desarrollo, de que el industrial pueda tener costos competitivos de servicios.»La idea nuestra es que existan los parques industriales para que haya una organización, siempre con un ordenamiento urbano que tiene que venir de la mano con cada municipio. Creemos que es importante por una cuestión de beneficios en los servicios, medioambiental, de competitividad», dijo.

También agregó que muchas veces las localidades van creciendo alrededor de las industrias, que hay industrias muy grandes o parques industriales que han quedado metidos adentro de la ciudad. Lo que se intenta hacer es tratar de ordenar la situación de aquellas empresas que quieran agrandarse, que puedan tener la facilidad de trasladarse a un parque industrial, y se refirió a un programa nacional de créditos a tasas subsidiadas para aquellas industrias que quieran mudarse al parque industrial. «Estamos en permanente contacto con el ministerio de Desarrollo productivo de la Nación que es el que implementa todos estos programas de subsidios de tasas para créditos, son tasas muy beneficiosas, subsidian un 50% de la tasa, y éste mismo ministerio de Nación también da lo que son los aportes nacionales ANR para parques nacionales, en la provincia ya hemos sacado cinco aportes de alrededor de entre 60 y 100 millones para que los parques puedan expandirse y desarrollarse, brindar mejor servicio de energía, de gas, pavimento,» detalló.

Su trabajo como Director

Ante la pregunta de en qué consiste su rol como Director de Industrias y Parques industriales dijo que en primer lugar, desde la dirección se hace un registro de todas las industrias de la provincia, «es un registro que cada industria una vez por año tiene que registrarse, es gratuito.» También comentó que se ha digitalizado todo el sistema para que cada industrial pueda hacer el trámite vía online, y no tenga que dirigirse a Paraná. De está manera el industrial puede acceder a un certificado que dice que su empresa es industria. «Ese certificado le permite al industrial tener el beneficio en la tasa de ingresos brutos, cuando tiene que pagar ingresos brutos en vez de pagar la tasa general, va a pagar la tasa industrial si es grande, porque si es micro o pequeño están exentos, pero si es mediana o grande va a pagar una tasa de 1,5%».

Otro de los trabajos de la dirección es la promoción industrial, es la ayuda que da la provincia para aquel industrial que presenta un proyecto de crecimiento o para aquella industria nueva. La promoción es de 15 años, la exención es de 100% los primeros cinco años, el 75% los siguientes cinco años y el 50% los últimos cinco.

También la dirección tiene a cargo todo lo referido a los parques industriales de la provincia, «nosotros elaboramos las resoluciones que firma el ministro en las que aprueban los parques industriales», dijo.

Otra función como director es estar permanentemente en contacto con la industria, siempre hacer de nexo entre otro ministerio, con Nación o con la Secretaría de Energía para que tengan descuento en la tarifa energética.

Para finalizar comentó que los sectores Industriales que más han crecido después de la pandemia son el sector de producción de proteínas cárnicas, y también el metal mecánico.

Las personas interesadas a obtener información pueden visitar la página web:

www.entrerios.com.ar/industria

O para obtener ayuda con el registro, acceder a la promoción u obtener información sobre los programas nacionales, comunicarse al número: 3436212809.



